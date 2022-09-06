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5 часов назад

Чем опасна покупка машины с маленьким пробегом?

Car.ruиещё 1

На вторичном автомобильном рынке представлено много предложений, которые отличаются стоимостью и состоянием. Многие автомобилисты привыкли рассматривать машины с небольшим пробегом, считая, что это более правильное решение. На самом деле, автомобили с небольшим показателем на одометре могут представлять определенные опасности.

Чем опасна покупка машины с маленьким пробегом?
Фото: Car.ruCar.ru

Техническое состояние автомобиля, пробег которого не превышает 20 000 км, должно быть идеальным. Но в реальности даже такие машины могут иметь серьезные проблемы, в особенности с мотором. Как правило, такие варианты появляются на рынке после крупных дорожно-транспортных происшествий - владелец или страховая компания не хотят заниматься восстановлением технической части.

Поэтому при покупке даже такого автомобиля следует проводить детальную диагностику на исправность основных узлов и агрегатов, это позволит выявить скрытые поломки, ремонт которых обходится в дальнейшем в крупную сумму. Кроме того, можно проверить машину на различные ограничения, в том числе юридические. Для этого можно воспользоваться специальным сервисом.

На рынке можно встретить хорошие автомобили с небольшим пробегом. Как правило, появляются они в продаже по причине того, что владелец нуждается в деньгах. Во всех остальных случаях можно ждать подвоха - мало кто отправляет на вторичный рынок относительно новый транспорт. Многие стараются заниматься перепродажей машины уже через 2-3 года эксплуатации, когда приходится проводить крупное обслуживание. В это время истекает срок гарантии, поэтому все расходы за обслуживание на себя берет следующий владелец.

Даже новые автомобили могут иметь проблемы юридического характера, поэтому их следует дополнительно проверять перед приобретением на рынке.

Автоэксперт,
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