Чем опасна покупка машины с маленьким пробегом?

На вторичном автомобильном рынке представлено много предложений, которые отличаются стоимостью и состоянием. Многие автомобилисты привыкли рассматривать машины с небольшим пробегом, считая, что это более правильное решение. На самом деле, автомобили с небольшим показателем на одометре могут представлять определенные опасности.

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Техническое состояние автомобиля, пробег которого не превышает 20 000 км, должно быть идеальным. Но в реальности даже такие машины могут иметь серьезные проблемы, в особенности с мотором. Как правило, такие варианты появляются на рынке после крупных дорожно-транспортных происшествий - владелец или страховая компания не хотят заниматься восстановлением технической части.

Поэтому при покупке даже такого автомобиля следует проводить детальную диагностику на исправность основных узлов и агрегатов, это позволит выявить скрытые поломки, ремонт которых обходится в дальнейшем в крупную сумму. Кроме того, можно проверить машину на различные ограничения, в том числе юридические. Для этого можно воспользоваться специальным сервисом.

На рынке можно встретить хорошие автомобили с небольшим пробегом. Как правило, появляются они в продаже по причине того, что владелец нуждается в деньгах. Во всех остальных случаях можно ждать подвоха - мало кто отправляет на вторичный рынок относительно новый транспорт. Многие стараются заниматься перепродажей машины уже через 2-3 года эксплуатации, когда приходится проводить крупное обслуживание. В это время истекает срок гарантии, поэтому все расходы за обслуживание на себя берет следующий владелец.