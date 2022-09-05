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5 часов назад

Новости автомира: Автоэксперт Холодов дал советы по безопасной покупке машины за рубежом

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Вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов дал советы по безопасной покупке машины за рубежом.

Россиянам дали советы по безопасной покупке машины за рубежом
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«В первую очередь, нужно смотреть отзывы на работу той компании, через которую вы хотите купить машину за рубежом. Важно, чтобы эти отзывы оставляли на протяжении длительного времени. То есть маловероятно, что компания появилась только вчера и сразу получила отзывы сотни восторженных клиентов, а год назад об этой компании никто не знал», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, также желательно порасспрашивать знакомых и не верить обещаниям в интернете.

Как отметил Холодов, сарафанное радио никто не отменял.

«Доверяйте словам тех, кто уже так заказывал машину, кто имеет успешный опыт, а не тем, кто в интернете предлагает золотые горы и сказочные цены на странице, которая создана буквально несколько дней назад», — заключил он.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные платформы «Тинькофф Защита» сообщала, что в июле-августе активизировались мошенники, которые обманывали россиян, пытавшихся купить автомобили в Японии, Китае и Казахстане и ввезти их в Россию.

Автоэксперт,Александр Холодов,
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