Россиянам дали советы по безопасной покупке машины за рубежом

«В первую очередь, нужно смотреть отзывы на работу той компании, через которую вы хотите купить машину за рубежом. Важно, чтобы эти отзывы оставляли на протяжении длительного времени. То есть маловероятно, что компания появилась только вчера и сразу получила отзывы сотни восторженных клиентов, а год назад об этой компании никто не знал», — заявил он в беседе с радио Sputnik.