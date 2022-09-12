ОСАГО в 2022 году: какие изменения цен ждут водителей с 13 сентября

В системе ОСАГО с 13 сентября произойдут значительные изменения. Коридор базового тарифа расширится на 26% как вниз, так и вверх. Помимо этого, при расчете стоимости ремонта впервые будут использоваться цены на доступные и недорогие аналоги фирменных запчастей. Autonews рассказывает об изменениях более подробно.

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Расширение коридора тарифа

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Коридор базового тарифа будет увеличен по указанию Центробанка. Финансовый регулятор объяснил свою позицию тем, что страховые компании должны лучше учитывать индивидуальные риски автовладельцев в условиях роста цен на запчасти. Минимальная базовая ставка снижена с 2224 до 1646 рублей, а максимальная, наоборот, повышена — с 5980 до 7535 рублей.

Для страхования ответственности по автомобилям, которые используются в такси, самая низкая ставка уменьшается с 2014 до 1490 рублей, а самая высокая увеличивается с 12 505 до 15 756 рублей.

Эти основные тарифы будут умножаться на различные коэффициенты для расчета конечной стоимости страховки. Коэффициенты зависят от водительского стажа, места регистрации водителя, аварийности и других факторов.

В ЦБ отмечают, что за счет снижения минимального тарифа автомобилистам с меньшими рисками будут предложены более выгодные условия ОСАГО, тогда как подорожание деталей скажется в первую очередь на стоимости страховок для владельцев авто с высокими рисками.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что для "безаварийных" автомобилистов, которых на дорогах большинство, стоимость ОСАГО удастся сдерживать.

В Национальном автомобильном союзе в свою очередь напомнили, что страховщики увеличивали базовые ставки за счет расширений коридора: в январе на 10% и в июле на 26%. Представитель союза Антон Шапарин утверждает, что из-за этого ряд автомобилистов смогли получить скидку в размере 4%, однако для миллионов страхователей полисы выросли в цене.

Как будут рассчитывать стоимость ремонта

Еще одно изменение, которое отразится на стоимости ОСАГО — обновленный справочник с ценами запчастей. Осенью должно выйти уже третье за год его издание, тогда как обычно справочник обновляется не чаще одного раза в год.

Последняя на данный момент версия этого справочного материала была опубликована 19 июня. В ней отразилось сокращение ассортимента деталей и их подорожание. В справочник включили в том числе цены на запчасти производителей, которые приостановили свою деятельность в России, но их продукция еще оставалась на местных складах. К примеру, туда вошли запчасти Bosch и Volkswagen.

Новая версия справочника должна быть готова к 11 сентября. В нее войдут цены на аналоги оригинальных деталей, отсутствующих на рынке. Это относится ко всем автомобильным брендам любой страны-изготовителя.

В настоящее время в справочнике нет данных о ценах на детали, отсутствующие на рынке, объяснили в РСА. По этой причине могут возникать сложности при возмещении убытков по страховке.

Эксперт по продаже деталей для автомобилей Сергей Поляков считает, что страховщики будут использовать для расчета стоимости ремонта самые низкие цены на запчасти независимо от наличия на рынке оригиналов.

Изменение КБМ