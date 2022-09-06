Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
4 часа назад

Лизинг авто для физлиц: как работает, выгодно ли и другие нюансы

Мария Иванова

В России с 2010 года доступен лизинг авто для физических лиц. До того времени лизинг автомобилей был возможен только для юридических лиц. Рассказываем, что такое автолизинг, чем он отличается от аренды и кредита.

Лизинг авто для физлиц: как работает, выгодно ли и другие нюансы
Фото: РамблерРамблер

Что такое автолизинг

Видео дня

Лизинг автомобилей — это приобретение транспортного средства во временное пользование за плату. Автолизинг бывает двух видов: с переходом права собственности и без него. В первом варианте по окончании срока аренды клиент может выкупить машину у лизингодателя по остаточной стоимости, во втором случае по истечении срока действия договора он возвращает автомобиль в компанию и может взять другое авто в лизинг, пишут banki.ru.

Плюсы и минусы лизинга

Преимущество лизинга перед автокредитом в том, что платежи в первом случае, как правило, бывают меньше: они рассчитываются по остаточной стоимости машины.

Недостаток лизинга для физических лиц заключается в том, что арендатор не имеет налоговых льгот на автомобиль и права собственности на него. Кроме того, банковский кредит можно взять для покупки как нового транспортного средства, так и машины с пробегом, а взять в лизинг можно, как правило, только новый автомобиль, и срок действия такого договора ограничивается двумя-тремя годами (тогда как средняя продолжительность автокредита — пять лет).

Как оформить автомобиль в лизинг

Чтобы взять автомобиль в лизинг для физических лиц, нужно подготовить пакет документов. Вот их стандартный перечень:

  • паспорт;
  • водительские права;
  • заверенная копия трудовой книжки;
  • подтверждение прописки (временной регистрации);
  • также нужно подготовить справку о доходах за последние шесть месяцев.

Автомобиль в лизинг может быть выдан совершеннолетнему гражданину, у которого нет крупных долгов, сообщает brobank.ru.

Договор лизинга

В договоре лизинга должны быть прописаны следующие пункты:

  • предмет договора;
  • описание транспортного средства и данные на него;
  • график, по которому будет осуществляться ежемесячный платеж;
  • ответственность сторону за несоблюдение условий сделки.

Прежде чем подписать договор лизинга, нужно проверить техническое состояние машины — провести тщательную диагностику. Необходимо также обратить внимание на то, чтобы в соглашении были прописаны условия гарантии на машину.

Чем лизинг отличается от аренды

Лизинг очень похож на аренду, но все же существуют отличия. Вот список некоторых из них:

  • В случае аренды клиент осуществляет фиксированный платеж, а при лизинге сумма платежа складывается, в частности, из процентной ставки, оплаты стоимости машины, а также дополнительных расходов (обслуживание автомобиля, страхование и т. п.), пишет ileasing.ru.
  • При аренде арендодатель не покупает машину по требованию клиента, в случае лизинга лизинговая компания приобретает машину, а потом предоставляет ее лизингополучателю.
  • После окончания срока аренды право собственности не переходит к арендатору. В лизинге такое возможно, если речь идет о лизинге с переходом права собственности.
Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители