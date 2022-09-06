Лизинг авто для физлиц: как работает, выгодно ли и другие нюансы

В России с 2010 года доступен лизинг авто для физических лиц. До того времени лизинг автомобилей был возможен только для юридических лиц. Рассказываем, что такое автолизинг, чем он отличается от аренды и кредита.

Фото: Рамблер Рамблер

Что такое автолизинг

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Лизинг автомобилей — это приобретение транспортного средства во временное пользование за плату. Автолизинг бывает двух видов: с переходом права собственности и без него. В первом варианте по окончании срока аренды клиент может выкупить машину у лизингодателя по остаточной стоимости, во втором случае по истечении срока действия договора он возвращает автомобиль в компанию и может взять другое авто в лизинг, пишут banki.ru.

Плюсы и минусы лизинга

Преимущество лизинга перед автокредитом в том, что платежи в первом случае, как правило, бывают меньше: они рассчитываются по остаточной стоимости машины.

Недостаток лизинга для физических лиц заключается в том, что арендатор не имеет налоговых льгот на автомобиль и права собственности на него. Кроме того, банковский кредит можно взять для покупки как нового транспортного средства, так и машины с пробегом, а взять в лизинг можно, как правило, только новый автомобиль, и срок действия такого договора ограничивается двумя-тремя годами (тогда как средняя продолжительность автокредита — пять лет).

Как оформить автомобиль в лизинг

Чтобы взять автомобиль в лизинг для физических лиц, нужно подготовить пакет документов. Вот их стандартный перечень:

паспорт;

водительские права;

заверенная копия трудовой книжки;

подтверждение прописки (временной регистрации);

также нужно подготовить справку о доходах за последние шесть месяцев.

Автомобиль в лизинг может быть выдан совершеннолетнему гражданину, у которого нет крупных долгов, сообщает brobank.ru.

Договор лизинга

В договоре лизинга должны быть прописаны следующие пункты:

предмет договора;

описание транспортного средства и данные на него;

график, по которому будет осуществляться ежемесячный платеж;

ответственность сторону за несоблюдение условий сделки.

Прежде чем подписать договор лизинга, нужно проверить техническое состояние машины — провести тщательную диагностику. Необходимо также обратить внимание на то, чтобы в соглашении были прописаны условия гарантии на машину.

Чем лизинг отличается от аренды

Лизинг очень похож на аренду, но все же существуют отличия. Вот список некоторых из них: