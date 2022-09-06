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2 часа назад

Будто и не было: три простых способа удалить вмятины с автомобиля

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Даже если вы проявляете максимальную осторожность за рулем, вероятность того, что вы можете столкнуться с появлением вмятин на автомобиле, остается. Их возникновение могут спровоцировать падения сосновых шишек, неправильные действия при парковке и даже выброс гравия во время движения. Тем не менее от небольших вмятин легко избавиться самостоятельно.

Будто и не было: как удалить вмятины с автомобиля
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

Кипяток

Этот метод подойдет для избавления от недостатка на бампере из пластика и других деталях из этого материала. Нагрейте воду в кастрюле и вылейте ее на вмятину. После этого прислоните вантуз к поверхности и потяните на себя. Повторяйте эти действия несколько раз, пока от вмятины не останется следа, пишет CarLock.

Пылесос и ведро

Сделайте небольшое отверстие на дне ведра. Накройте вмятину инвентарем. В отверстие просуньте трубку пылесоса, включите его и подождите, пока вмятина исчезнет.

Фен

Нагрейте вмятину феном. Прибор должен находиться на расстоянии около 15 см от поверхности вашего автомобиля. Закройте вмятину куском алюминиевой фольги. Наденьте резиновые перчатки. Протрите сухим льдом алюминиевую фольгу, закрывающую вмятину. Стремительный перепад температуры приведет к устранению вмятины.

Автоэксперт,
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