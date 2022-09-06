Будто и не было: как удалить вмятины с автомобиля

Даже если вы проявляете максимальную осторожность за рулем, вероятность того, что вы можете столкнуться с появлением вмятин на автомобиле, остается. Их возникновение могут спровоцировать падения сосновых шишек, неправильные действия при парковке и даже выброс гравия во время движения. Тем не менее от небольших вмятин легко избавиться самостоятельно.

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Кипяток

Этот метод подойдет для избавления от недостатка на бампере из пластика и других деталях из этого материала. Нагрейте воду в кастрюле и вылейте ее на вмятину. После этого прислоните вантуз к поверхности и потяните на себя. Повторяйте эти действия несколько раз, пока от вмятины не останется следа, пишет CarLock.

Пылесос и ведро

Сделайте небольшое отверстие на дне ведра. Накройте вмятину инвентарем. В отверстие просуньте трубку пылесоса, включите его и подождите, пока вмятина исчезнет.

Фен