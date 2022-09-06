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1 час назад

Россияне начали массово отказываться от полисов ОСАГО

Lenta.ru

Неэффективность системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и постоянный рост цен на полисы привели к тому, что россияне начали массово отказываться от их приобретения даже под угрозой штрафов. Об этом в комментарии порталу News.ru сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, расширение тарифного коридора на 26 процентов, намеченное на 13 сентября, в реальности является повышением цен на страховку. Компании получат возможность продавать продукты дешевле и дороже, но воспользуются им только в сторону увеличения.

При этом, подчеркнул Шапарин, третье за год увеличение тарифов идет одновременно со снижением выплат участникам ДТП. После ввода российских войск на территорию Украины и последовавших за этим решением западных санкций большинство автозапчастей подорожали на 50-70 процентов. Вместе с тем в каталогах, которые используют страховые компании, рост цен зафиксирован на уровне 20-25 процентов, что неадекватно рынку. Также Центробанк разрешил страховщикам ориентироваться на цену аналогов запчастей, что означает существенное снижение размеров компенсаций.

В Национальном автосоюзе уверены, что вначале люди перестанут покупать страховки из-за их цены, а затем потенциальных клиентов станет меньше из-за недостаточных выплат.

Третья волна отказов от ОСАГО случится после того, как имеющие полис автовладельцы попадут в ДТП с теми, у кого страховки нет. В результате добиваться выплат им придется самостоятельно через суды. В связи с многочисленными проблемами в ближайшие два-три года доля отказников от полиса достигнет 40 процентов, полагают в организации.

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В свою очередь ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин полагает, что повышение тарифов продолжится, а автовладельцев будут активнее принуждать к приобретению услуги. Речь идет о контроле за наличием полиса через камеры видеонаблюдения, а также резкому повышению штрафов.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин назвал ситуацию нерешаемой без вмешательства государства, то есть создания единой государственной страховой компании, которая не будет нуждаться в прибыли. По словам основателя адвокатского агентства «Законовед» Григория Сарбаева, велика вероятность того, что ситуация вернется в 1990-е годы, когда автомобилисты решали денежные проблемы что называется «у капота».

Автоэксперт,Видео,Антон Шапарин,Виктор Травин,Минтранс РФ,
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