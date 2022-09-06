Что не так с иранскими автомобилями

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр рассказал в интервью радиостанции Sputnik о конструктивных особенностях производимых в Иране автомобилей. Он пояснил, что они рассчитаны на более теплый климат, соответственно, их придется дорабатывать.
Отмечается, что иранский автогигант Iran Khodro планирует выйти на российский рынок до конца 2022 года.
По оценке автоэксперта, машины из Ирана придется существенно доработать, для комфортного использования в российских условиях. Прежде всего, может потребоваться установка дополнительных систем обогрева, а также антикоррозийная обработка.
Хайцеэр уточнил, что это является технологически простой задачей. Тем более, что иранские производители могут поставлять в Россию адаптированные для ее условий автомобили.
По мнению эксперта, недостатки иранских машин будут компенсироваться их относительно низкой стоимостью.
Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал ранее, что отпускная цена иранских автомобилей будет существенно ниже, чем стоимость отечественных машин.