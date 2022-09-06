Что не так с иранскими автомобилями

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр рассказал в интервью радиостанции Sputnik о конструктивных особенностях производимых в Иране автомобилей. Он пояснил, что они рассчитаны на более теплый климат, соответственно, их придется дорабатывать.

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Отмечается, что иранский автогигант Iran Khodro планирует выйти на российский рынок до конца 2022 года.

По оценке автоэксперта, машины из Ирана придется существенно доработать, для комфортного использования в российских условиях. Прежде всего, может потребоваться установка дополнительных систем обогрева, а также антикоррозийная обработка.

Хайцеэр уточнил, что это является технологически простой задачей. Тем более, что иранские производители могут поставлять в Россию адаптированные для ее условий автомобили.

По мнению эксперта, недостатки иранских машин будут компенсироваться их относительно низкой стоимостью.