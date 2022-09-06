Замена тормозной жидкости: инструкция, когда и как менять

Замена тормозной жидкости — процедура, которую обязательно нужно проводить раз в два-три года (после 50 тысяч километров пробега). Это очень важно, потому что состояние этой субстанции отражается на работе тормозной системы автомобиля. Рассказываем, как заменить старую жидкость на новую самостоятельно.

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Почему нужно менять тормозную жидкость

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Тормозная жидкость теряет свои свойства с течением времени. В первую очередь она впитывает влагу. Из-за этого состав может закипать во время долгого спуска, когда гидравлическая система автомобиля работает в усиленном режиме. А когда жидкость кипит, тормоза могут отказать. Кроме того, из-за накопления влаги в тормозной системе может начаться коррозия, пишет rad-star.ru.

Тормозная жидкость впитывает воду по следующим причинам:

автомобиль не использовался длительное время;

уплотняющие отвороты неисправны;

сальники изношены;

бачок находится в плохом состоянии;

были смешаны разные тормозные жидкости, которые не сочетаются друг с другом.

Когда нужно менять тормозную жидкость:

наступил срок, рекомендованный производителем авто;

тормозная система или комплектующие были заменены;

возникла поломка (обрыв шлангов);

в тормозную систему попала вода или воздух.

Возможно, понадобится провести полную замену тормозной жидкости. Это делается в случае, если разные составы были смешаны неправильно. К примеру, существуют жидкости с особыми добавками, которые нельзя доливать к другим растворам.

Как выбрать жидкость для замены

Выбирая жидкость для тормозной системы, нужно обращать внимание на то, что рекомендует производитель автомобиля. В продаже имеются марки DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1, которые отличаются по степени вязкости.

Стоит также иметь в виду, что нельзя заливать современные составы в автомобили, произведенные до 2000-х годов. Элементы тормозной системы в таких машинах не совместимы с нынешним составом растворов.

При выборе жидкости надо учитывать такие ее характеристики, как вязкость, умение противостоять образованию ржавчины, уровень стабильности, смазывающая способность и воздействие на резиновые элементы (резина не должна набухать).

Если состав будет слишком вязким, тормозная система может сломаться в морозы, а если субстанция слишком жидкая — она протечет на жаре. Рекомендуется использовать растворы, стабильные при температуре от -50 до +120.

Для противостоянии коррозии производители добавляют в жидкости специальные примеси.

Смазывающую способность тормозной жидкости определяют в ходе испытаний на стенде, имитируя работу тормозных цилиндров при максимально возможной нагрузке.

Как поменять тормозную жидкость

Заменить тормозную жидкость можно в автосервисе либо сделать это самому.