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21 час назад

Замена тормозной жидкости: инструкция, когда и как менять

Мария Иванова

Замена тормозной жидкости — процедура, которую обязательно нужно проводить раз в два-три года (после 50 тысяч километров пробега). Это очень важно, потому что состояние этой субстанции отражается на работе тормозной системы автомобиля. Рассказываем, как заменить старую жидкость на новую самостоятельно.

Замена тормозной жидкости: инструкция, когда и как менять
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Почему нужно менять тормозную жидкость

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Тормозная жидкость теряет свои свойства с течением времени. В первую очередь она впитывает влагу. Из-за этого состав может закипать во время долгого спуска, когда гидравлическая система автомобиля работает в усиленном режиме. А когда жидкость кипит, тормоза могут отказать. Кроме того, из-за накопления влаги в тормозной системе может начаться коррозия, пишет rad-star.ru.

Тормозная жидкость впитывает воду по следующим причинам:

  • автомобиль не использовался длительное время;
  • уплотняющие отвороты неисправны;
  • сальники изношены;
  • бачок находится в плохом состоянии;
  • были смешаны разные тормозные жидкости, которые не сочетаются друг с другом.

Когда нужно менять тормозную жидкость:

  • наступил срок, рекомендованный производителем авто;
  • тормозная система или комплектующие были заменены;
  • возникла поломка (обрыв шлангов);
  • в тормозную систему попала вода или воздух.

Возможно, понадобится провести полную замену тормозной жидкости. Это делается в случае, если разные составы были смешаны неправильно. К примеру, существуют жидкости с особыми добавками, которые нельзя доливать к другим растворам.

Как выбрать жидкость для замены

Выбирая жидкость для тормозной системы, нужно обращать внимание на то, что рекомендует производитель автомобиля. В продаже имеются марки DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1, которые отличаются по степени вязкости.

Стоит также иметь в виду, что нельзя заливать современные составы в автомобили, произведенные до 2000-х годов. Элементы тормозной системы в таких машинах не совместимы с нынешним составом растворов.

При выборе жидкости надо учитывать такие ее характеристики, как вязкость, умение противостоять образованию ржавчины, уровень стабильности, смазывающая способность и воздействие на резиновые элементы (резина не должна набухать).

Если состав будет слишком вязким, тормозная система может сломаться в морозы, а если субстанция слишком жидкая — она протечет на жаре. Рекомендуется использовать растворы, стабильные при температуре от -50 до +120.

Для противостоянии коррозии производители добавляют в жидкости специальные примеси.

Смазывающую способность тормозной жидкости определяют в ходе испытаний на стенде, имитируя работу тормозных цилиндров при максимально возможной нагрузке.

Как поменять тормозную жидкость

Заменить тормозную жидкость можно в автосервисе либо сделать это самому.

Самостоятельно заменить тормозную жидкость не так просто. Для начала вам понадобится второй человек, который будет помогать выкачивать жидкость из системы автомобиля, плюс желательно работать или на яме, или на подъемнике. В общих чертах процесс выглядит следующим образом: машина загоняется на яму, снимается одно колесо, отсоединяется шланг тормозной магистрали, педалью тормоза выгоняется старая жидкость, и попутно, через головной цилиндр, заливается новая. Дальше все повторяется для каждого колеса. Естественно, от машины к машине детали варьируются, но общий ход одинаков для всех. Если решитесь делать все самостоятельно внимательно прочитайте инструкцию к вашему авто, и не допускайте попадания воздуха в тормозную систему, иначе можете оставить машину без тормозов.

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