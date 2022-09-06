Почему опасно ездить с трещиной на лобовом стекле

Эксперты портала «Новые автомобили» рассказали о рисках езды с с трещиной на лобовом стекле. По их мнению, сколы и другие повреждения могут привести к ухудшению обзора.

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Эксперты уточнили, что трещины и сколы ухудшают обзор с водительского места. Это, в свою очередь, может привести к аварии. Кроме того, они портят внешний вид автомобиля.

Специалисты портала порекомендовали сразу после появления трещин обращаться в автомастерские. Они объяснили это тем, что незначительные сколы можно убрать с помощью специальных средств.

Затягивать с ремонтом не следует, добавили специалисты. Маленькая, еле заметная трещина может существенно увеличиться, что потребует замены лобового стекла.

Эксперты уточнили, что не все повреждения следует заделывать. В случае, если трещина находится на уровне глаз владельца машины, она даже после ремонта не станет полностью незаметной, будет «бликовать» в солнечный день. Стекло с таким дефектом необходимо заменить, посоветовали специалисты.