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3 часа назад

Автоэксперты рассказали, почему опасно ездить с трещиной на лобовом стекле

Илья Родин

Эксперты портала «Новые автомобили» рассказали о рисках езды с с трещиной на лобовом стекле. По их мнению, сколы и другие повреждения могут привести к ухудшению обзора.

Почему опасно ездить с трещиной на лобовом стекле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты уточнили, что трещины и сколы ухудшают обзор с водительского места. Это, в свою очередь, может привести к аварии. Кроме того, они портят внешний вид автомобиля.

В России изменились правила техосмотра

Специалисты портала порекомендовали сразу после появления трещин обращаться в автомастерские. Они объяснили это тем, что незначительные сколы можно убрать с помощью специальных средств.

Затягивать с ремонтом не следует, добавили специалисты. Маленькая, еле заметная трещина может существенно увеличиться, что потребует замены лобового стекла.

Эксперты уточнили, что не все повреждения следует заделывать. В случае, если трещина находится на уровне глаз владельца машины, она даже после ремонта не станет полностью незаметной, будет «бликовать» в солнечный день. Стекло с таким дефектом необходимо заменить, посоветовали специалисты.

Они напомнили также, что пройти техосмотр с сильными повреждениями лобового стекла не удастся.

Автоэксперт,
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