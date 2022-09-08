Нужна ли балансировка каждый сезон при замене колес?

При сезонной смене автомобильных покрышек владельцы машин привыкли проводить балансировку. Данная процедура, по мнению многих, позволяет предотвратить биение руля и проблемы с подвеской. Есть и другая сторона - автомобилисты, которые считаются балансировку пустой тратой денежных средств.

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Балансировка - процедура, при выполнении которой на колеса автомобиля устанавливают грузики. Это позволяет создать баланс обеих сторон колеса в отношении главной оси. Считается, что такая процедура позволяет избежать ряда проблем - биения руля, плохой управляемости и стуков в подвеске. В шинных центрах сотрудники рекомендуют проводить такую работу, чтобы обеспечить комфортную эксплуатацию транспортного средства.

Проводить балансировку можно только с использованием специального оборудования, которое выявляет отклонения показателей от нормы. Для идеальной центровки на колеса устанавливаются грузики. Но балансировку колес нельзя назвать средством решения всех проблем. Во многом результат процедуры зависит от опыта специалиста и правильности выполнения.

Не в каждом сервисе можно получить действительно качественную услугу. Как правило, это объясняется отсутствием необходимого для проведения работ оборудования. Оборудование для балансировки колес не относится к бюджетным. Для его покупки нужны крупные вложения. Многие мастерские не могут позволить себе такие приобретения, поэтому проводят работу на старых стендах или без них. В таком случае автомобилисту стоит насторожиться и отказаться от выполнения услуги.