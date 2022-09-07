Бюджетные авто по небюджетной цене: сколько реально стоят Rio, Polo и Solaris

После роста цен на машины, который произошел в России в связи с внешнеполитической ситуацией, понятие "бюджетное" авто звучит иронически. То, что раньше можно было приобрести по доступной цене, теперь продается примерно за два миллиона рублей. "Автовзгляд" изучил предложения по так называемым "бюджетным" автомобилям, чтобы проверить их наличие и узнать стоимость.

Kia

Общественное достояние

В салонах бренда Kia не оказалось модели Rio. У дилеров нет ни четырехдверных машин, ни Rio X (хэтчбека), и новые заказы на них не принимаются. Однако в наличии имеется Kia Ceed словацкой сборки стоимостью от 2,5 млн рублей, Kia Cerato по такой же цене и Kia Picanto (от 2 млн рублей). В салонах подчеркнули, что распродают остатки таких машин. Из-за границы они больше не поставляются, а российский завод остановлен.

Skoda

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Самая бюджетная модель Skoda — лифтбэк Rapid — предлагается у одного из дилеров за 1,8 млн рублей. Это автомобиль с автоматической коробкой передач (вся "механика" распродана). В цену включена скидка Trade In. В наличии остались только четыре таких автомобиля. Заказы на Skoda Rapid не принимаются.

Hyundai

Общественное достояние

Производство Hyundai Creta и Solaris в России не возобновится ранее марта 2023 года, сообщили в одном из салонов. Однако Solaris пока еще есть в наличии. Седан с механической коробкой передач в базовой комплектации можно приобрести за 1,9 млн рублей. В салоне сказали, что у них осталось 60 таких авто, тогда как еще в начале августа их было 100.

Volkswagen

Лифтбэк Volkswagen Polo не выпускается в России уже несколько месяцев, но в салонах пока остается достаточное количество таких машин. Самый дешевый вариант (авто в средней комплектации с некоторыми дополнительными опциями) стоит 1,7 млн рублей. Машина, о которой идет речь, была произведена в конце 2021 года, в связи с чем салон снизил на нее цену.

Lada

Lada Granta с ABS (в докризисной версии) в базовой комплектации предлагается за 1 млн рублей, а в топовой — за 1,1 млн рублей. Lada Vesta в самом простом исполнении с "механикой" доступна за 1,38 млн рублей. Такие автомобили имеются в продаже. Еще можно приобрести Vesta NG универсал — по цене от 2,5 млн рублей.