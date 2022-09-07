Каршеринг: какой стаж вождения необходим, условия

Клиентов каршеринга часто интересует, какой минимальный водительский стаж нужен, чтобы управлять арендным автомобилем. Рассказываем, какой опыт вождения необходим, чтобы сесть за руль каршерингового авто.

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Какой нужен стаж

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Ограничения по стажу есть в большинстве компаний, которые предоставляют услуги каршеринга. Основная часть фирм пускает за руль водителей с опытом не менее, чем два года. Помимо этого есть ограничения по возрасту. Как правило, сесть за руль могут клиенты возрастом от 21 года.

Правда, клиенты некоторых каршеринговых фирм могут сесть за руль арендного авто сразу после получения прав и с 18 лет.

Вот требования некоторых каршеринговых компаний к стажу и возрасту водителей:

"Яндекс.драйв". Возраст от 21 года, стаж — от 2 лет;

"Делимобиль". Возраст от 18 лет, стаж не требуется;

"Ситидрайв". Возраст от 20 лет, стаж от одного года;

Belkacar. Возраст — от 21 года, стаж — от 2 лет.

Какие нужны документы

Чтобы получить доступ к автомобилям каршеринга, нужно загрузить на сайте или в приложении оператора снимки своих документов — паспорта и водительского удостоверения, а также привязать к сервису свою банковскую карту, а также свои фотографии. Эта информация будет проверена сотрудниками сервиса, после чего они примут решение о допуске или недопуске водителя за руль.

Неопытным водителям не стоит пытаться обмануть эту систему и регистрироваться в сервисе по чужим документам. Работники каршеринговой компании тщательно проверяют все данные, а предоставление чужих документов подпадает под статью Уголовного кодекса о мошенничестве.

Стаж для авто премиум-класса

Некоторые каршеринговые фирмы сдают в аренду машины бизнес-класса и даже спортивные авто. Но такие автомобили не предоставляются 18-летним. Как правило, в данном случае необходим водительский стаж не менее пяти лет, а возраст — от 25 лет. В некоторых фирмах нужно набрать определенное количество баллов, чтобы получить разрешение на аренду дорогого авто.

Вот требования каршеринговых фирм к возрасту и стажу водителей, арендующий автомобиль премиум-класса:

"Яндекс.драйв". Возраст от 26 лет, стаж — от 6 лет;

Belkacar. Возраст — от 25 лет, стаж — от 5 лет.

Что нужно знать клиентам каршеринга