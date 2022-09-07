Фото дня: флагманский Geely получит огромный вращающийся дисплей

Фирма Geely решила приступить к испытаниям обновлённой флагманской версии Preface в кузове седан. Во второй половине лета текущего года данное транспортное средство уже проходило модернизацию.

Фото: Car.ru Car.ru

В Сети опубликовали снимки транспортного средства, из которых видно, что основным новшеством в Preface является огромный дисплей, способный вращаться. В настоящее время салон модели получает 12,3-дюймовые мониторы, которые устанавливаются в горизонтальном положении в районе передней панели.

Пока что точно неизвестны габариты нового монитора. По мнению специалистов, такой дисплей может получить диагональ не меньше 15 дюймов.

Суббренд Geometry, который входит в автомобильный концерн Geely, раньше заявил об использовании на собственных медиасистемах новой современной ОС, которая разработана фирмой Huawei. Не исключается, что Preface оснастят аналогичным ПО.

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В седане кроме нового монитора будет изменено оформление «приборки» авто, дверных карт, а также центрального тоннеля. У Preface исчезнет клавишный блок управления специальной климатической установкой. По всей видимости эти настройки получит центральный монитор.

В новом рестайлинге не предусмотрены внешние изменения. Кузовная часть седана поучит нововведения, исп

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ользуемые летом текущего года. В первую очередь речь ведётся о новом наполнении решётки радиатора и других бамперах.

В силовой линейке не должно быть каких-либо перемен. Geely Preface получит двухлитровую «турбочетвёрку», которая способна генерировать 190 лошадиных сил. Вместе с агрегатом функционирует семидиапазонная роботизированная КПП.