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5 часов назад

Можно ли буксировать автомобиль с полным приводом?

Car.ru

Во время эксплуатации транспортного средства многие могут столкнуться с ситуацией, когда требуется отбуксировать машину на стоянку или в сервис. Самый простой вариант - вызвать эвакуатор и отправиться в место назначения. Но существует и другой способ - отбуксировать автомобиль на тросе. В таких случаях возникает вопрос - можно ли буксировать машину с полным приводом?

Можно ли буксировать автомобиль с полным приводом?
Фото: Car.ruCar.ru

Почти все автопроизводители не рекомендуют проводить буксировку современных транспортных средств. В особенности запрет устанавливается в том случае, если автомобиль оборудован системой полного привода или АКПП. Дело в том, что на систему полного привода во время буксировки приходится повышенная нагрузки. Из-за этого из строя выходят валы и шрусы.

Если изучить инструкцию по эксплуатации современных транспортных средств, можно заметить пункт, запрещающий такие действия. Запрещается буксировать машину во время срока предоставления гарантии. В случае игнорирования такого требования, дилер имеет полное право отказать в плановом ремонте техники, если из строя выйдет подвеска или система привода.

Если есть необходимость в буксировке полноприводных автомобилей, выполнять ее следует в жесткой сцепке - ни одно колесо не должно соприкасаться с дорожным полотном. Так можно предотвратить нагрузку на ШРУСы и валы. Если в машине предусматривается система передачи тяги, могут возникать проблемы после буксировки. Уже через 10 км автомобиль попросит дорогостоящий ремонт. Кроме того, в конструкции некоторых автомобилей есть КПП, которые не предназначены для таких нагрузок.

Car.ru

Простая рекомендация для тех, кто решается на буксировку такого автомобиля - нужно вывесить одну из осей или отключить полный привод полностью. Не рекомендуется прибегать к таким мерам с внедорожниками и современными кроссоверами, так как можно вывести из строя систему привода.

Буксировка полноприводного автомобиля - запрещенная процедура. Если требуется отбуксировать машину, следует придерживаться определенных правил.

Автоэксперт,
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