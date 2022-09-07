Как быстро продать автомобиль

В жизни бывают ситуации, когда требуется продать автомобиль в срочном порядке. "Auto.ru Журнал" рассказывает, какими способами это можно сделать.
Если вы ограничены во времени, сфокусируйтесь на самом важном — подготовке документов. Нужно также удостовериться, что отсутствуют обременения и ограничения на регистрационные действия. Заранее приготовьте СТС, ПТС или выписку или электронного ПТС, а также свой паспорт (или доверенность, если вы продаете не свою машину).
Что касается обременений, то быстрой продаже автомобиля могут помешать просроченные штрафы ГИБДД или кредит под залог машины. Заблаговременно убедитесь в отсутствии проблем, проверив данные в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и на сайте Госавтоинспекции.
Чтобы не прогадать в цене, зайдите на "Авто.ру" и посмотрите, за сколько там продаются машины той же модели с аналогичными характеристиками и комплектацией. Поскольку автомобиль нужно сбыть быстро, вам придется сделать скидку от этой средней стоимости. Отнимите от ориентировочной цены от 10 до 30%.
Чтобы машина имела товарный вид, можно попробовать самому устранить небольшие дефекты. Проводить полноценный ремонт в условиях цейтнота, конечно, не имеет смысла.
Не стоит забывать, что на машину у вас должны быть оригинальные документы — СТС и ПТС (если он бумажный).
Автоломбарды, как правило, выдают займы под залог машины, но иногда они занимаются и срочным выкупом авто. В большинстве случаев сделка происходит по следующей схеме:
Весь этот процесс обычно проходит оперативно: можно уложиться в несколько часов. Чтобы сэкономить время, можно заранее ознакомиться с договором купли-продажи, который использует ломбард. Попросите показать вам форму этого документа или прислать ее в электронном виде.
В большинстве случаев ломбарды не имеют жестких требований с возрасту и техническому состоянию машины. Однако эти факторы отразятся на стоимости авто. Кроме того, сумма уменьшается, если продать автомобиль нужно как можно скорее.
Другой вариант — обратиться в специализированную компанию, которая занимается срочным выкупом автомобилей. Этот способ похож на выкуп в ломбарде. Сначала машину осмотрят и оценят. Некоторые фирмы проводят осмотр только на своей территории, другие могут осуществить эту процедуру в месте, удобном для собственника. Нужно заранее уточнить, кто должен оплачивать услуги оценщика, если сделка не состоится.
Если названная сумма устраивает хозяина машины, проводится оформление документов. Это процесс ничем не отличается от обычной продажи автомобиля. Владелец авто получает деньги в день заключения договора.
Стоит отметить. что профильные компании часто готовы выкупить автомобиль, с которым связаны проблемы — например, есть неоплаченные штрафы. Выкупаются даже машины, серьезно пострадавшие в авариях.
Можно быстро продать машину дилеру по программе трейд-ин, причем без последующего приобретения нового авто. Схема такая же, как и при выкупе. Специалисты проводят осмотр и диагностику автомобиля, а затем озвучивается цена вопроса. Стоимость будет меньше рыночной. Оценка может занять до семи часов.
Разные автосалоны устанавливают разные ограничения по возрасту и состоянию транспортного средства. Также может быть ограничен ассортимент брендов авто, которые компания готова купить у частного лица по системе трейд-ин.
Еще один способ срочно сбыть автомобиль — пустить его с молотка. Автомобильные онлайн-аукционы работают по следующей схеме:
Чтобы срочно продать автомобиль, можно разместить объявление на "Авто.ру". Сроки реализации машины будут зависеть от заявленной цены. Низкая сумма позволяет продать транспортное средство за один день, а если марка пользуется популярностью на вторичке, перекупщики могут позвонить автору объявления уже через несколько минут после публикации. Однако существует риск встречи с мошенниками, которые могут оставить продавца без автомобиля и без денег.