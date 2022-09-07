Как быстро продать автомобиль

В жизни бывают ситуации, когда требуется продать автомобиль в срочном порядке. "Auto.ru Журнал" рассказывает, какими способами это можно сделать.

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Как подготовиться к срочной продаже авто

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Если вы ограничены во времени, сфокусируйтесь на самом важном — подготовке документов. Нужно также удостовериться, что отсутствуют обременения и ограничения на регистрационные действия. Заранее приготовьте СТС, ПТС или выписку или электронного ПТС, а также свой паспорт (или доверенность, если вы продаете не свою машину).

Что касается обременений, то быстрой продаже автомобиля могут помешать просроченные штрафы ГИБДД или кредит под залог машины. Заблаговременно убедитесь в отсутствии проблем, проверив данные в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и на сайте Госавтоинспекции.

Чтобы не прогадать в цене, зайдите на "Авто.ру" и посмотрите, за сколько там продаются машины той же модели с аналогичными характеристиками и комплектацией. Поскольку автомобиль нужно сбыть быстро, вам придется сделать скидку от этой средней стоимости. Отнимите от ориентировочной цены от 10 до 30%.

Чтобы машина имела товарный вид, можно попробовать самому устранить небольшие дефекты. Проводить полноценный ремонт в условиях цейтнота, конечно, не имеет смысла.

Не стоит забывать, что на машину у вас должны быть оригинальные документы — СТС и ПТС (если он бумажный).

Продажа в автоломбарде

Автоломбарды, как правило, выдают займы под залог машины, но иногда они занимаются и срочным выкупом авто. В большинстве случаев сделка происходит по следующей схеме:

Условия выкупа предварительно оговариваются по телефону.

Хозяин машины привозит ее в ломбард для оценки.

Проводится проверка транспортного средства на техническую исправность и юридическую чистоту.

После этого владельцу называют сумму сделки. Если он согласен с такой оценкой, стороны подписывают документы и проводят расчет друг с другом.

Весь этот процесс обычно проходит оперативно: можно уложиться в несколько часов. Чтобы сэкономить время, можно заранее ознакомиться с договором купли-продажи, который использует ломбард. Попросите показать вам форму этого документа или прислать ее в электронном виде.

В большинстве случаев ломбарды не имеют жестких требований с возрасту и техническому состоянию машины. Однако эти факторы отразятся на стоимости авто. Кроме того, сумма уменьшается, если продать автомобиль нужно как можно скорее.

Срочный выкуп

Другой вариант — обратиться в специализированную компанию, которая занимается срочным выкупом автомобилей. Этот способ похож на выкуп в ломбарде. Сначала машину осмотрят и оценят. Некоторые фирмы проводят осмотр только на своей территории, другие могут осуществить эту процедуру в месте, удобном для собственника. Нужно заранее уточнить, кто должен оплачивать услуги оценщика, если сделка не состоится.

Если названная сумма устраивает хозяина машины, проводится оформление документов. Это процесс ничем не отличается от обычной продажи автомобиля. Владелец авто получает деньги в день заключения договора.

Стоит отметить. что профильные компании часто готовы выкупить автомобиль, с которым связаны проблемы — например, есть неоплаченные штрафы. Выкупаются даже машины, серьезно пострадавшие в авариях.

Продажа в трейд-ин

Можно быстро продать машину дилеру по программе трейд-ин, причем без последующего приобретения нового авто. Схема такая же, как и при выкупе. Специалисты проводят осмотр и диагностику автомобиля, а затем озвучивается цена вопроса. Стоимость будет меньше рыночной. Оценка может занять до семи часов.

Разные автосалоны устанавливают разные ограничения по возрасту и состоянию транспортного средства. Также может быть ограничен ассортимент брендов авто, которые компания готова купить у частного лица по системе трейд-ин.

Продажа на онлайн-аукционе

Еще один способ срочно сбыть автомобиль — пустить его с молотка. Автомобильные онлайн-аукционы работают по следующей схеме:

Специалисты проводят оценку авто. Это можно сделать на площадке аукциона либо на выезде. Эксперты фотографируют автомобиль и составляют свое заключение, к которому потом прилагаются снимки. В аннотации специалисты описывают состояние машины и ее дефекты.

После этого проводятся онлайн-торги. Обычно они занимают не больше 20-45 минут. Преимущество на таких аукционах имеют компании, заинтересованные в приобретении авто. Частные лица могут не допускаться до торгов, чтобы они не накручивали цену в пользу продавца.

После определения победителя торгов продавцу называют стоимость его машины. В этот момент собственник должен быстро решить, устраивает его такая сумма или нет.

Если владелец согласен на сделку, договор купли-продажи заключается в тот же день. Его подписывают продавец и компания-организатор аукциона, затем последняя перепродает машину покупателю. Деньги выплачиваются либо сразу же, либо за несколько банковских дней.

Если собственник не согласен с предложенной суммой, он может отказаться от сделки. Как правило, в этом случае ему ничего не нужно платить.

Продажа на "Авто.ру"