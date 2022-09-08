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1 час назад

Автоэксперт Шапарин назвал способ предотвратить вторичное ДТП

Газета.Ru

Cамый надежный способ предотвратить вторичное дорожно-транспортное происшествие — это максимально быстро покинуть место первой аварии. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Автоэксперт напомнил, что автомобильные аварии, спровоцированные другими ДТП, называют вторичными.

Автоэксперт назвал способ предотвратить вторичное ДТП
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Вторичные ДТП – это массовая история. Большая часть участников ДТП в России предпочитает дожидаться сотрудников полиции посреди дороги. Это приводит к большому количеству вторичных ДТП с достаточно высокой смертностью. Многие выходят из машины после первой аварии, чтобы сфотографировать результат происшествия, хотя находятся на проезжей части», – сказал Антон Шапарин.

По мнению автоэксперта, самый лучший способ предотвратить вторичное ДТП – это максимально быстро покинуть место первой аварии, уехать, например, на обочину и уже там оформлять необходимые документы или ждать сотрудников Госавтоинспекции.

Однако в ПДД до сих пор написано, что нельзя покидать место ДТП, за это можно лишиться водительского удостоверения. Автоэксперт отметил, что для того, чтобы не погибнуть во вторичном ДТП, первое, что необходимо сделать, это спасти свою жизнь. Надо помнить, что ни права, ни страховую премию нельзя сравнить с ценностью жизни, поэтому необходимо съехать с дороги. Антон Шапарин добавил, что если авария произошла в крупном городе, то можно потом найти видеозапись ДТП.

Автоэксперт,Антон Шапарин,ГИБДД,
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