Автоэксперт назвал способ предотвратить вторичное ДТП

«Вторичные ДТП – это массовая история. Большая часть участников ДТП в России предпочитает дожидаться сотрудников полиции посреди дороги. Это приводит к большому количеству вторичных ДТП с достаточно высокой смертностью. Многие выходят из машины после первой аварии, чтобы сфотографировать результат происшествия, хотя находятся на проезжей части», – сказал Антон Шапарин.

Однако в ПДД до сих пор написано, что нельзя покидать место ДТП, за это можно лишиться водительского удостоверения. Автоэксперт отметил, что для того, чтобы не погибнуть во вторичном ДТП, первое, что необходимо сделать, это спасти свою жизнь. Надо помнить, что ни права, ни страховую премию нельзя сравнить с ценностью жизни, поэтому необходимо съехать с дороги. Антон Шапарин добавил, что если авария произошла в крупном городе, то можно потом найти видеозапись ДТП.