Рынок легковых автомобилей сократился на 2,7% с июля по август Читайте новости "Автостат Инфо" в телеграме Российский рынок легковых автомобилей сократился с июля по август на 2,7%, сообщают в «Автостат Инфо». В количественном выражении продажи уменьшились с 36 374 до 35 400 ед. авто соответственно. В сравнении с августом прошлого года авторынок России упал на 69%, то есть с 114 833 до 35 400 ед. авто. За этот период на 79% с 91 112 до 19 131 ед. снизились продажи иномарок и на 31% с 23 721 до 16 269 ед. авто упали продажи российских легковушек. Всего с января по август текущего года россияне приобрели 421 958 новых автомобилей, это на 59% меньше количества, реализованного годом ранее, — 1 029 291 ед. За период 8 месяцев на 59% в годовом выражении с 773 088 до 317 692 ед. упали продажи новых иномарок и на 59% с 2456 203 до 104 266 авто снизились показатели реализации российских легковушек. С июля по август продажи Lada Granta заметно выросли, с 6531 до 11 251 ед. авто, что укрепило лидерство модели. На второе место в августовском рейтинге вышел внедорожник Haval Jolion, показавший рост относительно июля с 1164 до 2013 ед. Lada Vesta стала третьей с результатом 1872 проданных в августе авто против 2148 ед., реализованных в июле. Далее в топ-5 моделей рынка легковых авто в августе представлены Lada Niva (продано 1572 ед. против 574 ед. в июле) и Geely Coolray — 997 ед. (в июле — 1243 авто).