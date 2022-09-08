Какая запчасть лучше — оригинал или аналог, и как их отличить

В связи с подорожанием запчастей все более актуальным решением становится использование вместо оригинальных деталей их дешевых аналогов. "Авто.ру Журнал" рассказывает, какие запчасти лучше — оригинальные или нет, и как отличить их друг от друга.

Фото: ТАСС ТАСС

Оригинальные детали — что это такое?

Видео дня

Оригинальные запчасти — это те, которые изготавливаются производителем автомобиля или подрядчиками по его заказу и под его контролем. То есть это те же самые узлы и детали, из которых собирают машину на заводе. Таких запчастей выпускается гораздо больше, чем это необходимо для сборки автомобилей, чтобы владельцы машин в будущем были обеспечены деталями для ремонта. Автопроизводитель должен выпускать детали для какой-либо машины еще 10 лет после того, как модель снимут с конвейера.

Плюсы и минусы оригинальных запчастей

Основной плюс оригинальных деталей — надежность. Автопроизводитель несет ответственность за их качество, что, как правило, подтверждается гарантией до двух лет. Помимо этого, при покупке оригинальных запчастей нет вероятности, что они не подойдут для автомобиля. Даже если в процессе выпуска модели конструкция запчастей поменялась, в каталогах будут значиться их новые номера, а также VIN машины, с которой начали применять новые детали.

Единственный минус оригинальных запчастей — высокая стоимость. Причем на продукцию престижных автомобильных брендов часто накидывают дополнительный процент просто за название марки, а не только за качество. Цены на похожие по конструкции и качеству запчасти массовых и элитных авто часто различаются в несколько раз. При этом детали для дорогих и бюджетных машин могут выпускаться одной и той же компанией-подрядчиком.

Как распознать оригинал

Оригинальные запчасти продаются в упаковке с логотипом автомобильного бренда. На упаковочном материале указывается номер детали из каталога и страна-производитель. При этом названий компаний-подрячиков обычно нигде не пишут.

Логотип марки и номер из каталога обозначаются также на самой детали — штампованными или отлитыми символами, лазерной гравировкой, QR-кодом и т. п. Практически всегда к оригинальным запчастям полагается сопроводительная документация. Она содержит инструкцию по установке и технические характеристики.

Неоригинальные запчасти

Правда, оригиналы составляют лишь небольшую часть рынка автомобильных деталей. Большинство представленных на нем запчастей — более дешевые аналоги. Они различаются по качеству и цене. Неоригинальные запчасти делают те же подрядчики крупных компаний, которые выпускают оригиналы; а также сторонние производители и компании-упаковщики. Еще на рынке присутствует подделка.

Детали от поставщиков на конвейер

Наиболее надежные неоригинальные запчасти выпускают подрядчики, которые поставляют оригинальные детали на конвейер автомобильных заводов. В большинстве случаев их продукция дорогая и качественная. Эти детали могут быть идентичны оригиналам, однако так бывает не всегда. Как правило, от оригинальных запчастей отличаются детали, характеристики которых в большой степени определяются материалами, из которых они изготовлены. К примеру, одна и та же компания может делать тормозные колодки, разные по составу фрикционного материала. Они могут одинаково выглядеть, но иметь различную износостойкость, жесткость и другие параметры. В любом случае детали от поставщиков на конвейер имеют должное качество и служат наиболее универсальной заменой оригиналам, имеющим более высокую цену.

Альтернативные производители

Другие производители деталей, не осуществляющие поставки на конвейер, тоже могут выпускать качественную (но и дорогую) продукцию. Иногда такие аналоги превосходят по цене даже оригиналы. Как правило, так бывает с деталями из спортивных или тюнинговых линеек специализированных компаний. Однако такие случаи — исключение из правил. Обычно при покупке деталей от сторонних производителей существует риск получить некачественную продукцию, ведь на работу таких изготовителей не распространяются строгие требования известных автомобильных брендов. При установке таких запчастей могут возникнуть проблемы, или срок их службы окажется недолгим. Максимально рискованно покупать детали от неизвестных компаний из стран Азии.

Компании-упаковщики

Еще одна категория на рынке запчастей — детали от фирм, которые не выпускают их под своим брендом, а заказывают или приобретают у сторонних производителей. Поэтому в упаковках с одинаковыми логотипами могут продаваться запчасти абсолютно разного производства. Разумеется, они будут существенно отличаться по качеству. При этом высокая цена может быть не отражением хороших характеристик продукции, а следствием общей политики компании-упаковщика. Правда, откровенно некачественные детали у таких фирм встречаются редко.

Контрафакт

Подделки на рынке можно встретить любые — как на оригинальные запчасти, так и на товар от фирм-упаковщиков. Хорошо, если контрафакт может отличить хотя бы мастер в автосервисе. Среди признаков — нечитаемый номер, внешние изъяны на детали, отсутствие упаковочного материала и т. п. Если же это не выявится, и поддельная деталь будет установлена на автомобиль, в будущем это может привести к серьезной поломке и дорогостоящему ремонту. Чаще всего подделывают тормозные колодки, приводные ремни и разные фильтры. При покупке этих товаров нужно быть особо бдительным.

Как распознать некачественную деталь

В первую очередь рекомендуется не увлекаться экономией. Низкая стоимость продукции говорит о качестве материалов, из которых она сделана, и о технологии ее изготовления. Вот список советов, которые помогут вам оградить себя от покупки плохих запчастей:

Приобретайте детали у известных дистрибьюторов, а не на рынках или по объявлениям в Сети.

Проверяйте номера запчастей в официальных каталогах.

Перед тем как купить деталь, узнайте, как она должна выглядеть и быть упакована. Лучше взять с собой образец качественного товара, чтобы сравнить на месте.

Используйте инструменты защиты от контрафакта, которые применяют производители — QR-коды, голограммы и т. д. Узнайте, как нужный вам бренд маркирует свою продукцию, и обращайте внимание на наличие таких элементов на деталях.

Если вы решили отказаться от покупки оригинала, отдайте предпочтение известным брендам запчастей. Выбирая продукцию новых марок, изучите отзывы на нее.

Имейте в виду, что значительная разница в цене между деталью и ее аналогами является признаком контрафакта.

Что выбрать — оригинал или аналоги?