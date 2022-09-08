Какие машины больше всего подорожали на вторичном рынке

Средняя цена машин возрастом до 15 лет в объявлениях на "Авто.ру" в августе 2022 года составила 1 млн 480 тысяч рублей. Эта цифра на 18% больше, чем показатель января и на 8% меньше средней стоимости за апрель. "Авто.ру Журнал" изучил цены на сайте объявлений и составил список наиболее подорожавших в нынешнем году машин.

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Как подорожали подержанные авто возрастом до 5 лет

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Вот список машин возрастом до пяти лет, сильнее всего прибавивших в цене:

УАЗ Патриот. Цена в августе — 1 млн 325 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 37,2%.

Цена в августе — 1 млн 325 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 37,2%. Toyota Land Cruiser 200. Цена августе — 7 млн 775 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 21,7%.

Цена августе — 7 млн 775 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 21,7%. Toyota Land Cruiser Prado 150. Цена августе — 4 млн 891 тысяча рублей. Подорожание с января по август — 18,2%.

Цена августе — 4 млн 891 тысяча рублей. Подорожание с января по август — 18,2%. Kia Sportage. Цена августе — 2 млн 330 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 15%.

Цена августе — 2 млн 330 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 15%. BMW X3. Цена августе — 4 млн 621 тысяча рублей. Подорожание с января по август — 14,1%.

Цена августе — 4 млн 621 тысяча рублей. Подорожание с января по август — 14,1%. Mitsubishi Outlander. Цена августе — 2 млн 366 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 13,2%.

Цена августе — 2 млн 366 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 13,2%. Lada Niva (2121). Цена августе — 900 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 12,5%.

Цена августе — 900 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 12,5%. Renault Arkana. Цена августе — 1 млн 777 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 12,4%.

Цена августе — 1 млн 777 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 12,4%. Skoda Kodiaq. Цена августе — 2 млн 866 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 12%.

Цена августе — 2 млн 866 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 12%. Toyota Camry. Цена августе — 2 млн 738 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 11,4%.

Средняя стоимость автомобилей возрастом до пяти лет выросла на 28%, составив 2 млн 470 тысяч рублей. Цены на рынке подержанных авто поднимались вслед за стоимостью новых машин. Подорожание на вторичке также связано с возникшим дефицитом автомобилей у дилеров.

Интересно, что некоторые автомобили на вторичном рынке сейчас стоят даже дешевле, чем в январе. Например, Skoda Octavia поколения A7 (рестайлинг) с начала года потеряла в цене 2,3%. Ее средняя стоимость в объявлениях сейчас составляет 1,516 млн рублей. Kia Rio 3-го поколения (рестайлинг) подешевела на 2,1%, до 849 тысяч рублей, Kia Ceed 2-го поколения (рестайлинг) — на 1,7%, до 1,182 млн рублей.

Как подорожали подержанные авто возрастом от 6 до 10 лет

Вот список машин возрастом от 6 до 10 лет, сильнее всего прибавивших в цене:

УАЗ Патриот. Цена в августе — 775 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 16,3%.

Цена в августе — 775 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 16,3%. Lada Niva (2121). Цена в августе — 465 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 13,4%.

Цена в августе — 465 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 13,4%. Toyota Land Cruiser 200. Цена в августе — 3 млн 927 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 12%.

Цена в августе — 3 млн 927 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 12%. Mercedes-Benz S-Класс. Цена в августе — 4 млн 928 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 11%.

Цена в августе — 4 млн 928 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 11%. Toyota Land Cruiser Prado 150. Цена в августе — 3 млн 403 тысячи рублей. Подорожание с января по август — 10,5%.

Цена в августе — 3 млн 403 тысячи рублей. Подорожание с января по август — 10,5%. Mercedes-Benz GL. Цена в августе — 3 млн 171 тысяча рублей. Подорожание с января по август — 10,1%.

Цена в августе — 3 млн 171 тысяча рублей. Подорожание с января по август — 10,1%. Land Rover Range Rover. Цена в августе — 4 млн 606 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 9,3%.

Цена в августе — 4 млн 606 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 9,3%. Chevrolet Niva. Цена в августе — 543 тысячи рублей. Подорожание с января по август — 9,2%.

Цена в августе — 543 тысячи рублей. Подорожание с января по август — 9,2%. Lada Priora. Цена в августе — 450 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 9,1%.

Цена в августе — 450 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 9,1%. Toyota Corolla. Цена в августе — 1 млн 133 тысячи рублей. Подорожание с января по август — 8,3%.

Автомобили 2016–2012 годов выпуска прибавили в цене не так сильно, как машины возрастом до пяти лет. Их средняя стоимость выросла на 8,5% — до 1 млн 370 тысяч рублей.

В этом сегменте также есть подешевевшие авто. В частности, это Volkswagen Jetta (снижение — 3%, до 955 тысяч рублей), Kia Rio 3-го поколения рестайлинг (снижение 2,1%, до 775 тысяч рублей) и дорестайлинговая версия той же модели (снижение 1,3%, до 660 тысяч рублей).

Как подорожали подержанные авто возрастом от 11 до 15 лет

Ниже приводится перечень машин возрастом от 11 до 15 лет, сильнее всего прибавивших в цене:

Lada 2107. Цена в августе — 134 тысячи рублей. Подорожание с января по август — 22,5%.

Цена в августе — 134 тысячи рублей. Подорожание с января по август — 22,5%. Lada Niva (2121). Цена в августе — 328 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 14,4%.

Цена в августе — 328 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 14,4%. Chevrolet Niva. Цена в августе — 419 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 13,4%.

Цена в августе — 419 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 13,4%. Lada 2105. Цена в августе — 115 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 12,4%.

Цена в августе — 115 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 12,4%. УАЗ Патриот. Цена в августе — 424 тысячи рублей. Подорожание с января по август — 11,9%.

Цена в августе — 424 тысячи рублей. Подорожание с января по август — 11,9%. Lada 2115. Цена в августе — 157 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 11,4%.

Цена в августе — 157 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 11,4%. Toyota Land Cruiser 200. Цена в августе — 2 млн 776 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 11,4%.

Цена в августе — 2 млн 776 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 11,4%. Lada 2114. Цена в августе — 159 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 11,1%.

Цена в августе — 159 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 11,1%. Lada 2113. Цена в августе — 149 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 10%.

Цена в августе — 149 тысяч рублей. Подорожание с января по август — 10%. BMW X5. Цена в августе — 1 млн 383 тысячи рублей. Подорожание с января по август — 9,2%.

В этой категории средняя цена составляет 750 тысяч рублей, а прибавка с начала года — 10%. Как видно из списка, быстрее всего дорожала старая продукция "АвтоВАЗа".