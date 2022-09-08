Беги, как от огня: что страшного нашли эксперты в электрокарах

Швейцарская страховая компания АХА заявила, что электромобили представляют опасность. Аналитики этой фирмы пришли к такому выводу после серии краш-тестов. По их утверждению, самое слабое место электромобилей — днище, на котором находятся литий-ионные аккумуляторы. Издание "Авто.ру Журнал" разбиралось, насколько действительно опасны электрические автомобили.

Фото: AXA Crashtests 2022 AXA Crashtests 2022

Что случилось с электрокаром Tesla Model S

Видео дня

В ходе краш-тестов сотрудники AXA уделили отдельное внимание безопасности блока батарей, который обычно устанавливается на днище. Аналитики установили, что аккумуляторы большинства электрических машин недостаточно защищены. Существует риск их повреждения при аварии, что может привести к большому пожару. Ранее с такой проблемой уже столкнулась Hyundai. Ее электрические кроссоверы Kona воспламенялись и полностью уничтожались огнем. По этой причине корейской компании пришлось отозвать около 76 тысяч электрокаров.

Чтобы привлечь больше внимания к выявленной проблеме, компания AXA распространила видео, в котором в ходе испытаний загорается Tesla Model S. Правда, страховщик признался, что пожар был искусственно смоделирован с помощью пиротехники ради сильного эффекта от ролика. Но это не значит, что возгорание не может начаться на самом деле. В компании напомнили, что литий-ионные аккумуляторы в случае повреждения быстро воспламеняются и горят длительное время. При этом дно, на котором они находятся, не всегда защищено должным образом.

Из-за чего горят батареи

В литий-ионных батареях, между плюсом и минусом находится жидкий электролит. Он стабилен, если защита от перегревания работает, как надо. Но если температура поднимется выше допустимых значений, электролит превращается в газы, которые способны быстро воспламеняться. Одновременно батарея нагревается изнутри, а при повреждении корпуса открывается доступ к кислороду, и начинается пожар.

Перегрев внутри аккумулятора может произойти, когда напряжение вырастает до максимальных величин — например, при быстрой зарядке батареи. Кроме того, нарушение герметичности вызывает короткое замыкание и, как следствие, воспламенение. ДТП могут стать причиной разгерметизации аккумуляторов.

Так стоит ли бояться электрокаров

Однако существуют данные в защиту электромобилей. Согласно сведениям, полученным, в частности, от американского Бюро статистики транспорта, на 100 тысяч проданных электрокаров приходится лишь 25 случаев возгорания. При этом у машин с двигателем внутреннего сгорания этот показатель превышает 1,5 тысячи случаев на 100 тысяч авто.

По информации проекта EV FireSafe (изучение возгораний батарей электрокаров), во время зарядки аккумуляторов происходит 18% пожаров, а во время езды — 32%. В 93% случаев батарея начинает гореть медленно, без взрыва, что увеличивает шансы на спасение пассажиров и водителя. А системы, использующие горючее, загораются стремительно.

Кроме того, в электрических авто имеется система аварийного отключения аккумуляторов, что сводит риск пожара к минимуму. Аккумуляторные ячейки находятся в крепких корпусах и защищены каркасом.