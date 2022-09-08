Потребность пробить номер телефона по номеру машины может возникнуть в следующих ситуациях. Например, водитель неправильно припарковался и загородил въезд и выезд другим автомобилям. Или авто эвакуируют за стоянку в неположенном месте, и нужно сообщить об этом владельцу. Либо водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия, а госномер ТС – единственная известная информация.
Можно ли найти номер телефона по номеру машины и как это сделать, давайте разбираться.
В сети мы нашли несколько способов, как пробить номер телефона по номеру машины.
Однако все эти способы поиска телефона по номеру автомобиля не дадут нужной информации – узнать номер телефона по номеру машины невозможно. Чтобы понять почему, рассмотрим каждый из методов и объясним, почему не получится найти номер владельца по номеру машины.
Через ГИБДД
Первый способ узнать номер владельца по номеру машины – обратиться в ГИБДД. Этот вариант действительно может сработать, но только при наличии весомых обстоятельств. Например, вы пострадали в ДТП, а виновник скрылся. При наличии заявления сотрудники правоохранительных органов сами найдут водителя и привлекут к ответственности – вам даже не придется выбивать номер телефона по номеру машины, чтобы восстановить справедливость.
Если серьезного основания нет, найти человека по номеру машины по вашему запросу или через знакомых в ГИБДД вы не сможете. Любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу, согласно статье 3 ФЗ-№152, относится к персональным данным и не может разглашаться третьими лицами. В противном случае сотрудника ГИБДД привлекут к дисциплинарной ответственности и уволят по подпункту «в» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ либо привлекут к уголовной ответственности по части 2 статьи 37 УК РФ.
Рисковать, пользуясь своими должностными полномочиями, станет не каждый инспектор ГИБДД. Поэтому этот способ выяснить номер телефона по номеру авто, не имея веских на то причин, отметаем сразу.
Через телеграм-боты
Узнать телефон по номеру машины предлагают и некоторые телеграмные боты. Сведения они собирают из слитых в сеть баз данных, открытых источников и взломанных систем. Но верить этой информации не стоит: на момент пробивки телефона она может быть устаревшей или неактуальной.
Например, есть боты, которые проверяют авто по VIN и госномеру и показывают в отчете историю объявлений о продаже ТС. В этой истории даже имеются ссылки на объявления, при переходе на которые можно увидеть контактные данные владельца. Однако на момент проверки машины оказываются снятыми с продажи – контактных данных в объявлениях нет.
Через специализированные сервисы
Пробить номер телефона по номеру авто через специальные онлайн-сервисы тоже не получится. Такие ресурсы соблюдают закон и не разглашают личные данные водителей.
Посмотреть пример полного отчета можете по ссылке.
В полном отчете может иметься информация об истории объявлений. Однако ссылки на объявления сервис не прилагает. Так что узнать номер по номеру машины через «Автокод» тоже невозможно.
Так как найти человека по номеру машины? Законно – никак. Сама попытка узнать номер владельца авто, как и разглашение персональных данных, карается законом. За нарушение неприкосновенности частной жизни предусмотрены различные меры – от штрафа на сумму до 200 тыс. рублей до лишения свободы на срок до двух лет.