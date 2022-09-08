Потребность пробить номер телефона по номеру машины может возникнуть в следующих ситуациях. Например, водитель неправильно припарковался и загородил въезд и выезд другим автомобилям. Или авто эвакуируют за стоянку в неположенном месте, и нужно сообщить об этом владельцу. Либо водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия, а госномер ТС – единственная известная информация.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Можно ли найти номер телефона по номеру машины и как это сделать, давайте разбираться.

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Как узнать номер телефона по номеру машины

В сети мы нашли несколько способов, как пробить номер телефона по номеру машины.

через ГИБДД;

через телеграм-боты;

через специализированные онлайн-сервисы. Узнать номер владельца авто обещают следующими способами:

Однако все эти способы поиска телефона по номеру автомобиля не дадут нужной информации – узнать номер телефона по номеру машины невозможно. Чтобы понять почему, рассмотрим каждый из методов и объясним, почему не получится найти номер владельца по номеру машины.

Как узнать номер владельца автомобиля

Через ГИБДД

Первый способ узнать номер владельца по номеру машины – обратиться в ГИБДД. Этот вариант действительно может сработать, но только при наличии весомых обстоятельств. Например, вы пострадали в ДТП, а виновник скрылся. При наличии заявления сотрудники правоохранительных органов сами найдут водителя и привлекут к ответственности – вам даже не придется выбивать номер телефона по номеру машины, чтобы восстановить справедливость.

Если серьезного основания нет, найти человека по номеру машины по вашему запросу или через знакомых в ГИБДД вы не сможете. Любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу, согласно статье 3 ФЗ-№152, относится к персональным данным и не может разглашаться третьими лицами. В противном случае сотрудника ГИБДД привлекут к дисциплинарной ответственности и уволят по подпункту «в» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ либо привлекут к уголовной ответственности по части 2 статьи 37 УК РФ.

штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей;

лишения права занимать определенные должности на срок от двух до пяти лет;

принудительных работ на срок до четырех лет;

ареста на срок до шести месяцев;

лишения свободы на срок до четырех лет. Наказание в последнем случае может быть в виде:

Рисковать, пользуясь своими должностными полномочиями, станет не каждый инспектор ГИБДД. Поэтому этот способ выяснить номер телефона по номеру авто, не имея веских на то причин, отметаем сразу.

Через телеграм-боты

Узнать телефон по номеру машины предлагают и некоторые телеграмные боты. Сведения они собирают из слитых в сеть баз данных, открытых источников и взломанных систем. Но верить этой информации не стоит: на момент пробивки телефона она может быть устаревшей или неактуальной.

Например, есть боты, которые проверяют авто по VIN и госномеру и показывают в отчете историю объявлений о продаже ТС. В этой истории даже имеются ссылки на объявления, при переходе на которые можно увидеть контактные данные владельца. Однако на момент проверки машины оказываются снятыми с продажи – контактных данных в объявлениях нет.

Через специализированные сервисы

Пробить номер телефона по номеру авто через специальные онлайн-сервисы тоже не получится. Такие ресурсы соблюдают закон и не разглашают личные данные водителей.

количество владельцев;

срок последнего периода владения;

использование в такси;

ДТП;

расчеты ремонтных работ;

угон;

залог;

лизинг и другие важные данные. «Автокод» по номеру машины показывает только историю эксплуатации:

Посмотреть пример полного отчета можете по ссылке.

В полном отчете может иметься информация об истории объявлений. Однако ссылки на объявления сервис не прилагает. Так что узнать номер по номеру машины через «Автокод» тоже невозможно.