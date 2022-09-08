Нужно ли оплачивать просроченные штрафы ГИБДД

Просроченные штрафы ГИБДД вместе с исполнительским сбором нужно оплачивать онлайн. Первоначальную квитанцию, которую водитель получил до того, как срок оплаты истек, оплачивать уже не нужно. Об этом рассказала "Авто.ру Журналу" юрист Юлия Цветкова.
Эксперт напомнила, что на оплату штрафа по закону отводится 70 дней. Это срок исчисляется с даты постановления. Информация о нем на сайте "Госуслуги" появляется обычно в тот же день. По прошествии 70 дней штраф передается судебным приставам. Они могут взыскать деньги принудительно или использовать другие способы воздействия на должника — например, запретить ему выезд за рубеж.
По истечении еще пяти дней штраф может быть увеличен в два раза, и к нему будет начислен исполнительский сбор в размере 7% и не менее 1000 рублей. Правда, на деле такое бывает не всегда. Штрафы часто подолгу остаются в базах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в изначальном виде.
Цветкова отметила, что оплачивать штраф нужно будет в любом случае. Если он уже передан к приставам, но перевести деньги можно, например, с помощью сайта "Госуслуги". Онлайн также можно оплатить исполнительский сбор.
Проверить наличие просроченных задолженностей тоже можно на "Госуслугах". Для этого необходимо нажать кнопку "Приставы", затем — "Узнать о долгах / исполнительном производстве". После этого система запросит авторизации. В аккаунте появится нужная информация.
Если после оплаты задолженность не исчезла из базы данных, нужно съездить к судебным приставам и сообщить им, что долг погашен. Необходимо будет убедиться в прекращении исполнительского производства.
Если водитель все же оплатил просроченный штраф по первоначальной квитанции, ее надо привезти приставам. Однако это не освобождает от необходимости оплатить исполнительский сбор.