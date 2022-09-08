Нужно ли оплачивать просроченные штрафы ГИБДД

Просроченные штрафы ГИБДД вместе с исполнительским сбором нужно оплачивать онлайн. Первоначальную квитанцию, которую водитель получил до того, как срок оплаты истек, оплачивать уже не нужно. Об этом рассказала "Авто.ру Журналу" юрист Юлия Цветкова.

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Эксперт напомнила, что на оплату штрафа по закону отводится 70 дней. Это срок исчисляется с даты постановления. Информация о нем на сайте "Госуслуги" появляется обычно в тот же день. По прошествии 70 дней штраф передается судебным приставам. Они могут взыскать деньги принудительно или использовать другие способы воздействия на должника — например, запретить ему выезд за рубеж.

По истечении еще пяти дней штраф может быть увеличен в два раза, и к нему будет начислен исполнительский сбор в размере 7% и не менее 1000 рублей. Правда, на деле такое бывает не всегда. Штрафы часто подолгу остаются в базах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в изначальном виде.

Цветкова отметила, что оплачивать штраф нужно будет в любом случае. Если он уже передан к приставам, но перевести деньги можно, например, с помощью сайта "Госуслуги". Онлайн также можно оплатить исполнительский сбор.

Проверить наличие просроченных задолженностей тоже можно на "Госуслугах". Для этого необходимо нажать кнопку "Приставы", затем — "Узнать о долгах / исполнительном производстве". После этого система запросит авторизации. В аккаунте появится нужная информация.

Если после оплаты задолженность не исчезла из базы данных, нужно съездить к судебным приставам и сообщить им, что долг погашен. Необходимо будет убедиться в прекращении исполнительского производства.