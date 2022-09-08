Почему нужно проверять штрафы онлайн и как это сделать

Даже тем водителям, которые всегда стараются соблюдать правила дорожного движения, полагается регулярно проверять, нет ли у них штрафов. Автомобилист может сам не заметить, как нарушил ПДД. Например, по привычке проехать на 60 километрах в час участок, где недавно снизили допустимую скорость. Autonews рассказывает, зачем нужно проверять штрафы и какими быстрыми способами это можно сделать.

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По каким причинам надо проверять наличие штрафов Если вы оплатите штраф оперативно — в течение 20 дней с момента вынесения постановления — для большинства нарушений вы получите 50%-ную скидку. Поэтому о наличии штрафов лучше узнавать пораньше.

Если же штраф не был оплачен за 70 дней после вынесения постановления, он будет передан судебным приставам, и сумма может быть увеличена. Кроме того, к штрафу прибавится исполнительский сбор в размере 7% (но не менее 1000 рублей).

Те, кто не оплатил штраф в размере от 10 тысяч рублей, не смогут выехать за рубеж.

Если вы захотите продать автомобиль, на котором "наездили" штрафов, то все денежные взыскания передадутся "по наследству" новому владельцу. Чтобы этого не произошло, потенциальные покупатели проводят проверку машины на юридическую чистоту — никто не хочет погашать долги прежнего собственника. Поэтому штрафы ГИБДД могут стать препятствием для сделки купли-продажи.

Злостным неплательщикам штрафов могут быть назначены общественные работы длительностью до 50 часов, а также заключение под стражу на 15 дней.

Где проверить штрафы, и какие нужны данные

Быстро проверить наличие штрафов можно на следующих сайтах:

гибдд.рф (сайт Госавтоинспекции);

"Госуслуги";

OnlineGIBDD.ru;

avtocod.ru;

mos.ru (для жителей Москвы).

Чтобы узнать о наличии штрафов на ваш автомобиль, нужно ввести на этих ресурсах следующие данные:

номер автомобиля;

номер водительских прав;

номер паспорта;

номер кузова;

VIN;

номер свидетельства о регистрации транспортного средства;

уникальный идентификатор начислений (УИН).

Как проверить штрафы на сайте ГИБДД На сайте гибдд.рф в колонке справа найдите нажмите кнопку "Проверить штрафы". Появится страница, где нужно ввести указанные выше данные. Сделав это, нажмите "Запросить проверку".

Как проверить штрафы на "Госуслугах" На портале госуслуг в разделе «Проверить начисления и оплатить» выберите «Штрафы». Откроется окно, в котором нужно нажать на один из параметров ("Водительские права", "Паспорт" , "Постановление" и др.), ввести данные и нажать на поиск.

Как проверить штрафы на сайте Оnlinegibdd.ru Выберите на сайте Оnlinegibdd.ru пункт «Проверить и оплатить штраф». Появится страница, где необходимо ввести данные в строку «СТС», а затем нажать «Проверить штрафы».

С помощью этого портала можно также проверить штрафы ГИБДД для компаний. Для этого на сайте есть раздел "Контроль штрафов юридических лиц". В нем нажмите на кнопку "Проверить штрафы" и ввести информацию в строках «ИНН», «Электронная почта», «Количество авто в парке».

Как проверить штрафы ГИБДД на сайте "Автокод"

На главной странице сайта avtocod.ru введите в строке номер машины, VIN или номер кузова. На этом портале предоставляются данные не только о штрафах, но и другие сведениях об автомобиле. Правда, эта услуга платная.