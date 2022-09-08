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5 минут назад

Почему нужно проверять штрафы онлайн и как это сделать

Мария Иванова

Даже тем водителям, которые всегда стараются соблюдать правила дорожного движения, полагается регулярно проверять, нет ли у них штрафов. Автомобилист может сам не заметить, как нарушил ПДД. Например, по привычке проехать на 60 километрах в час участок, где недавно снизили допустимую скорость. Autonews рассказывает, зачем нужно проверять штрафы и какими быстрыми способами это можно сделать.

Почему нужно проверять штрафы онлайн и как это сделать
Фото: ТАССТАСС

По каким причинам надо проверять наличие штрафов

  • Если вы оплатите штраф оперативно — в течение 20 дней с момента вынесения постановления — для большинства нарушений вы получите 50%-ную скидку. Поэтому о наличии штрафов лучше узнавать пораньше.
  • Если же штраф не был оплачен за 70 дней после вынесения постановления, он будет передан судебным приставам, и сумма может быть увеличена. Кроме того, к штрафу прибавится исполнительский сбор в размере 7% (но не менее 1000 рублей).
  • Те, кто не оплатил штраф в размере от 10 тысяч рублей, не смогут выехать за рубеж.
  • Если вы захотите продать автомобиль, на котором "наездили" штрафов, то все денежные взыскания передадутся "по наследству" новому владельцу. Чтобы этого не произошло, потенциальные покупатели проводят проверку машины на юридическую чистоту — никто не хочет погашать долги прежнего собственника. Поэтому штрафы ГИБДД могут стать препятствием для сделки купли-продажи.
  • Злостным неплательщикам штрафов могут быть назначены общественные работы длительностью до 50 часов, а также заключение под стражу на 15 дней.

Где проверить штрафы, и какие нужны данные

Быстро проверить наличие штрафов можно на следующих сайтах:

  • гибдд.рф (сайт Госавтоинспекции);
  • "Госуслуги";
  • OnlineGIBDD.ru;
  • avtocod.ru;
  • mos.ru (для жителей Москвы).

Чтобы узнать о наличии штрафов на ваш автомобиль, нужно ввести на этих ресурсах следующие данные:

  • номер автомобиля;
  • номер водительских прав;
  • номер паспорта;
  • номер кузова;
  • VIN;
  • номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • уникальный идентификатор начислений (УИН).

Как проверить штрафы на сайте ГИБДД

  1. На сайте гибдд.рф в колонке справа найдите нажмите кнопку "Проверить штрафы".
  2. Появится страница, где нужно ввести указанные выше данные. Сделав это, нажмите "Запросить проверку".

Как проверить штрафы на "Госуслугах"

  1. На портале госуслуг в разделе «Проверить начисления и оплатить» выберите «Штрафы».
  2. Откроется окно, в котором нужно нажать на один из параметров ("Водительские права", "Паспорт" , "Постановление" и др.), ввести данные и нажать на поиск.

Как проверить штрафы на сайте Оnlinegibdd.ru

  1. Выберите на сайте Оnlinegibdd.ru пункт «Проверить и оплатить штраф».
  2. Появится страница, где необходимо ввести данные в строку «СТС», а затем нажать «Проверить штрафы».

С помощью этого портала можно также проверить штрафы ГИБДД для компаний. Для этого на сайте есть раздел "Контроль штрафов юридических лиц". В нем нажмите на кнопку "Проверить штрафы" и ввести информацию в строках «ИНН», «Электронная почта», «Количество авто в парке».

Как проверить штрафы ГИБДД на сайте "Автокод"

На главной странице сайта avtocod.ru введите в строке номер машины, VIN или номер кузова. На этом портале предоставляются данные не только о штрафах, но и другие сведениях об автомобиле. Правда, эта услуга платная.

Как проверить штрафы ГИБДД на сайте mos.ru

  1. На главной странице mos.ru в разделе «Услуги» выберите «Каталог услуг».
  2. После этого нажмите на «Штрафы, налоги, оплата услуг», затем — «Поиск и оплата штрафов».
  3. Появится страница, где нужно ввести номер и дату выдачи водительских прав, а также номер СТС.
Автоэксперт,ГИБДД,
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