Эти штрафы вас разорят: семь самых противных нарушений ПДД

Некоторые правила дорожного движения водители нарушают ежедневно, даже не обращая на это внимание. Однако все это наносит серьезный удар по их кошельку. "За рулем" рассказывает, несоблюдение каких правил может разорить автомобилиста или оставить его без прав.

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Нарушение скоростного режима

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Это самое частоe нарушение ПДД в России. На превышение скорости на 20-40 километров в час штрафуют на 500 рублей, на 40-60 километров в час — на 1000-1500 рублей, а если разогнаться до скорости, превышающей предельно допустимую на 60–80 километров в час, придется заплатить до 2500 рублей либо лишиться водительского удостоверения на четыре-шесть месяцев.

У тех, кто превышает скорость более чем на 80 километров в час, права отбирают на полгода. Если такое нарушение было выявлено при помощи камеры, водителя оштрафуют на 5000 рублей.

Разговор по мобильнику и не пристегнутые ремни

Московским водителям стало приходить все больше штрафов за разговор по сотовому телефону во время движения без использования устройств hands free, а также за не пристегнутые ремни безопасности. Это связано с тем, что нарушения выявляются с помощью дорожных фотокамер.

Если кто-либо в машине не был пристегнут ремнем во время движения, штраф составит 1000 рублей. Причем хитрости водителей, накидывающих на себя верхнюю часть ремня, не всегда помогают обмануть умную технику.

Штраф за разговор по мобильнику составляет 1500 рублей. Наказывают даже в тех случаях, когда водитель не вел беседу, а просто держал телефон в руке.

Нарушение дистанции

По правилам дорожного движения водитель обязан ехать на таком расстоянии от других автомобилей, которое помогает избежать аварии, а также соблюдать безопасный боковой интервал. При этом какие-либо расстояния в цифрах в правилах не прописаны.

В статье 12.5 КоАП говорится, что нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части дороги влечет за собой штраф в размере 1500 рублей.

Проезд на красный свет

Это одно из наиболее опасных нарушений, допускаемых водителями — проезд на запрещающий сигнал светофора. Согласно КоАП, за это штрафуют на 1000 рублей, а если машина остановилась после выезда за стоп-линию — на 800 рублей. Если проезд на красный свет был выявлен инспектором, можно остаться без прав на срок от четырех до шести месяцев.

Выезд на встречку

К выезду на встречную полосу приравнивается пересечение сплошной линии любой частью транспортного средства. Однако не во всех случаях за подобные нарушения лишают прав.

Например, объезд препятствия по встречной полосе наказывается штрафом от 1000 до 1500 рублей. Если сплошную линию пересекли при других обстоятельствах, с водителя будет взыскано 5000 рублей либо его лишат права управления автомобилем на четыре-шесть месяцев.

Заезд на выделенную полосу

Штраф за такое нарушение составляет в Москве 3000 рублей, в регионах — 1500 рублей. Раньше движение по выделенным полосам разрешалось по выходным дням, но в 2020 году это послабление отменили. Запрет распространяется и на такси, однако в столице таксистам разрешается ездить по некоторым выделенкам.

Неоплата парковки