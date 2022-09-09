Можно ли глушить мотор, если работает вентилятор охлаждения?

Вентилятор охлаждения двигателя работает в автомобиле в определенном порядке. В процессе движения автомобилисты редко обращают внимание на его функционирование. Как только поездка подходит к концу, многие замечают, что вентилятор ровно шумит и не собирается выключаться. В связи с этим возникает вопрос - можно ли глушить мотор, если вентилятор все еще работает?

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Стабильный температурный режим работы двигателя должен поддерживаться термостатом. Это несложное устройство, которое работает с клапанами и регулирует поток охлаждающей жидкости из радиатора в мотор. Рано или поздно может произойти такое, что антифриз проходит в мотор не совсем охлажденным. В таком случае к выполнению своей работы приступает вентилятор.

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Многие автомобили устроены таким образом, что вентилятор продолжает работать даже после выключения зажигания. Это не совсем помогает перегретому двигателю, так как в это время водяной насос уже не функционирует, а охлаждающая жидкость не циркулирует по системе. Однако даже такой режим работы лучше, чем полное отсутствие воздуха.

На пути подаваемого воздуха есть не только радиатор, но и двигатель. В такой ситуации обдув не окажется лишним. Кроме того, даже при неработающем насосе антифриз не остается без движения. При помощи естественной конвенции он продолжает перемещение. Еще одно преимущество работы вентилятора после отключения зажигания - топливная рампа охлаждается потоком воздуха. Это позволяет предотвратить выделение вредных веществ.

В более старых автомобилях от эффективности охлаждения мотора зависело многое. Владельцам не хотелось бесконечно ремонтировать технику, в особенности моторы. В современных автомобилях предусматриваются дополнительные системы, помогающие мотору остыть после работы. Кроме того, не так сложно подождать несколько минут, пока вентилятор поработает на холостых оборотах мотора. Технике это пойдет только на пользу.