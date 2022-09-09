Как правильно ухаживать за автомобилем черного цвета?

Считается, что автомобили с черным цветом кузова являются более сложными в уходе и обслуживании. Владельцам такой техники нужно соблюдать строгие правила по мойке, защите ЛКП и прочим процедурам. С другой стороны, черный цвет притягивает внимание и подчеркивает элегантность транспортного средства. По этой причине его часто задействуют для автомобилей бизнес-класса.

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Автомобили черного цвета могут доставить большое количество проблем своим владельцам уже на этапе обслуживания. Так, в летнее время с кузова приходится постоянно убирать пыль, так как она портит внешний вид. Кроме того, на поверхности во время эксплуатации будут появляться микроцарапины, которые тоже негативно сказываются на привлекательности транспорта. Оставлять такую машину под прямыми солнечными лучами нельзя, так как она моментально нагреется. Для решения всех этих проблем автомобилисту требуется подобрать правильный уход.

Мойка - основная процедура при обслуживании транспортного средства, особенно если он имеет черный кузов. В обязательном порядке она должна быть бесконтактной. Любые действия с тряпками и щетками могут привести к образованию повреждений. Использовать можно только специальный материал - микрофибру. Она не оставляет ворса и прочих частиц.

Если планируется самостоятельно мыть автомобиль, следует выбрать шампунь. Такой состав должен устранять загрязнения без использования губки. Чтобы предотвратить появление повреждений, рекомендуется использовать полироли на основе воска или антигравийные пленки. Все проблемные места должны быть покрыты защитными материалами. Хорошие результаты показывают нанокерамика и жидкое стекло.