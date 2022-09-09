Почему двигатель автомобиля лучше всего мыть летом?

Не все автомобилисты сходятся во мнении, что мойка двигателя - важнейшая процедура. Кто-то обращается к ней каждый сезон, а кто-то игнорирует состояние мотора на протяжении всего срока эксплуатации. Однако мойка двигателя - важный пункт, выполнение которого позволяет предотвратить различные неисправности.

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Во время эксплуатации транспортного средства на поверхности мотора появляются отложения и загрязнения. В результате образуется плотная корка, из-за которой ухудшается теплообмен силового агрегата. Из-за этого мотор начинает перегреваться, маслосъемные колпачки изнашиваются. От одного грязного мотора машина не встанет, но это обстоятельство отрицательно сказывается на эксплуатации.

Эксперты отмечают, что проще всего проводить мойку мотора в теплое время года - летом или ранней осенью. Зимой к процедуре не рекомендуется прибегать по простой причине - вода может попадать в труднодоступные участки и замерзать в них. В дальнейшем потребуется выполнять дорогостоящий ремонт силовой установки, так как из строя выходит не только механика, но и электрика.

Грязный мотор имеет сразу несколько недостатков в обслуживании. Бывает сложно определить подтекание масла. Кроме того, чистый двигатель считается более легким в обслуживании - так проще менять масло, свечи и обслуживать систему охлаждения. Кроме того, автомобилистам стоит помнить о вопросе пожаробезопасности. Если мотор будет залит маслом и грязью, это повысить опасность эксплуатации транспорта. В дальнейшем потушить автомобиль своевременно не получится.

При мытье двигателя автомобиля следует использовать специальную химию. Установка высокого давления для такой процедуры не подойдет, так как напором воды можно повредить системы и датчики. Лучше всего обращаться за услугой в специализированные фирмы.