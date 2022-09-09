Отмененные штрафы ГИБДД: за какие нарушения водителей больше не наказывают

Водители всегда считают, что ГИБДД стремится взыскать с них как можно больше штрафов. Однако за последние годы некоторые наказания за нарушения ПДД были отменены или просто перестали применяться на практике. "Авто.ру Журнал" решил напомнить автомобилистам, за какие грехи гаишники больше не требуют с них денег.

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Мелкие поломки

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В апреле этого года руководство МВД рекомендовало сотрудникам ГИБДД временно отказаться от выписывания штрафов за незначительные нарушения правил дорожного движения и мелкие неисправности автомобиля. В письме, разосланном в подразделения Госавтоинспекции, говорилось, что необходимо сосредоточиться на более серьезных проблемах, например, борьбе с пьяной ездой. Одной из причин таких рекомендаций стал дефицит запчастей, возникший на рынке из-за внешнеполитической ситуации.

За мелкие неисправности — такие, как отсутствие брызговиков или поломка стеклоомывателей — полагаются минимальные штрафы в размере 500 рублей. Вместо денежных взысканий сотрудникам ГИБДД рекомендовали делать нарушителям устное предупреждение.

Техосмотр

За отсутствие техосмотра теперь тоже больше не штрафуют. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ в конце прошлого года. Диагностическую карту в обязательном порядке должны получать владельцы лишь некоторых категорий транспортных средств. Это машины, используемые в коммерческих целях, включая пассажирские перевозки; легковушки возрастом больше четырех лет при смене собственника; а также авто, имеющие изменения в конструкции. Если такой автомобиль не прошел техосмотр, его владелец может быть оштрафован, но на практике такие наказания тоже не применяются.

Превышение средней скорости

Еще в России больше не штрафуют за превышение средней скорости. Она рассчитывалась по данным с камер: одно устройство фиксировало быстроту проезда автомобиля в начале участка, а второе — в конце, после чего определялась усредненная величина. Но в ПДД и КоАП нет понятия средней скорости, что позволяло водителям оспаривать штрафы в судебных инстанциях. В конце концов Верховный суд признал незаконным такое денежное взыскание.

В проекте нового КоАП, который сейчас разрабатывается, есть отдельная глава о средней скорости. Этот документ обсуждается уже в течение нескольких лет и может быть принят в 2023-м.

Нулевое промилле

В 2010 году в России стало действовать правило "нулевого промилле": за вождение в нетрезвом виде наказывали даже водителей с минимальной (меньше 0,3 промилле) долей алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови. В результате прав стали лишать автомобилистов, у которых выявлялось наличие алкоголя из-за употребления кефира или кваса, при диабете или из-за погрешности прибора. В 2013 году норму "нулевого промилле" отменили.

Сейчас водителей привлекают к ответственности, если на литр выдыхаемого воздуха приходится 0,3 промилле алкоголя. Если этот показатель превышен, автомобилиста ждет денежное взыскание в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на полтора-два года.

Отсутствие знака "Шипы"

С 2017 года в России действовал штраф в 500 рублей за отсутствие на машине с шипованной резиной специальной наклейки "Шипы". Однако позже это наказание было отменено. Отсутствие наклейки больше не считается нарушением.

Превышение скорости на 1-20 километров в час