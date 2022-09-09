УАЗ начал продавать машины с двигателем «Евро-0»

Ульяновский автозавод приступил к продажам моделей «Хантер», а также «Буханка» с силовыми агрегатам, которые относятся к нулевому экологическому классу.

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Транспортные средства с двигателями ЗМЗ-40911, принадлежащими к классу «Евро-0», расцениваются на 20 000 руб. дешевле модификаций, которые оснащены установками класса «Евро-5».

Таким образом, минимальный ценник «Хантера» начинается от 1,375 млн. руб. При этом, за транспортные средства из семейства СГР придётся выложить 1,28 млн. руб. Из представленного автопроизводителем прайс-листа видно, что «Хантеры» с моторами «Евро-0» предлагаются только в одной комплектации . Речь ведётся о таком исполнении, как «Классик Fleet».

«Буханку» с установкой нулевого эко-класса предложили в аналогичных 5-ти конфигурациях, как и в случае с двигателей Евро-5. Во всех данных вариациях разница в цене будет одинаковой. Автопроизводителем не предлагаются экспедиционные модификации с моторами «Евро-0».

Новый технический регламент, который разрешает выпуск, а также реализации транспортных средств с неэкологичными силовыми установками, Минпромторг опубликовал в начале мая текущего года.

Документ ещё допускает выпуск транспорта без АБС, а также обеспечивает упрощение стандартов проведения тестирований в вопросе безопасности, что позволяет осуществлять выпуск машин без эйэрбегов.

Между тем, эксплуатировать упрощённые модификации можно только в рамках государств, которые приняли свой особый специальный тех.регламент, или в странах, непосредственно с которыми было подписано соответствующее соглашение.