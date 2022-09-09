УАЗ начал продавать машины с двигателем «Евро-0»

Ульяновский автозавод приступил к продажам моделей «Хантер», а также «Буханка» с силовыми агрегатам, которые относятся к нулевому экологическому классу.
Транспортные средства с двигателями ЗМЗ-40911, принадлежащими к классу «Евро-0», расцениваются на 20 000 руб. дешевле модификаций, которые оснащены установками класса «Евро-5».
Таким образом, минимальный ценник «Хантера» начинается от 1,375 млн. руб. При этом, за транспортные средства из семейства СГР придётся выложить 1,28 млн. руб. Из представленного автопроизводителем прайс-листа видно, что «Хантеры» с моторами «Евро-0» предлагаются только в одной комплектации . Речь ведётся о таком исполнении, как «Классик Fleet».
«Буханку» с установкой нулевого эко-класса предложили в аналогичных 5-ти конфигурациях, как и в случае с двигателей Евро-5. Во всех данных вариациях разница в цене будет одинаковой. Автопроизводителем не предлагаются экспедиционные модификации с моторами «Евро-0».
Новый технический регламент, который разрешает выпуск, а также реализации транспортных средств с неэкологичными силовыми установками, Минпромторг опубликовал в начале мая текущего года.
Документ ещё допускает выпуск транспорта без АБС, а также обеспечивает упрощение стандартов проведения тестирований в вопросе безопасности, что позволяет осуществлять выпуск машин без эйэрбегов.
Между тем, эксплуатировать упрощённые модификации можно только в рамках государств, которые приняли свой особый специальный тех.регламент, или в странах, непосредственно с которыми было подписано соответствующее соглашение.
В завершении стоит отметить, что по этой причине в июне текущего года автолюбители, которые решили приобрести антикризисную отечественную модификацию Lada Granta, должны были подписывать пару дополнительных соглашений. Один из таких «допов» касается ограничения выезда на транспортном средстве за пределы Российской Федерации.