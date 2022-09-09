С какими опциями нельзя брать подержанный автомобиль

На вторичном рынке представлено немало одинаковых моделей по схожей цене, при этом они могут быть оснащены разным набором опций. Некоторые варианты не принесут ничего, кроме лишних хлопот.

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Каких опций стоит избегать? Для начала - обратите внимание на подвеску. Люфтованный вариант - как и любые другие переделанные конструкции - сейчас вне закона, пишет aif.ru. На все нужно разрешение в ГИБДД, иначе покупку просто не зарегистрируют. А получить его проблематично. Любой глубокий тюнинг подвески придется сперва убирать и только тогда проходить регистрацию и ТО.

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Еще одна подвеска, которая грозит проблемами - это пневматическая. Она встречается на машинах премиум-класса. Однако срок службы ее не превышает 150 тысяч километров или 7-10 лет. А дальше - дорогой ремонт. Если его не сделать, то могут быть повреждены ходовая часть и трансмиссия. Причем замена пневматических блоков может достигать четверти стоимости автомобиля.

Проблемы принесут и нештатные диски. Некоторые владельцы ради красоты устанавливали низкопрофильную резину, чтобы модифицированные колеса влезали в арки. Однако техрегламентом эксплуатация таких транспортных средств запрещена. А это значит, что перед процедурой регистрации новому владельцу придется покупать новые штатные колеса.

Следует избегать автомобилей с фаркопом, наличие которого не предусмотрено производителем. В этом случае ГИБДД также потребует удалить чуждый элемент перед регистрацией транспортного средства. Наличие фаркопа не так безобидно, как кажется: это может привести к нарушению геометрии кузова, снижению управляемости, повышенным нагрузкам на сцепление и двигатель. Даже штатные фаркопы приводят к снижению ресурса трансмиссии, хотя этот и предусмотрено производителем.