Как распознать обман по объявлению о продаже авто: семь способов

На вторичном авторынке орудуют множество аферистов, которые пытаются продать клиентам дефективные или даже несуществующие машины. Есть разные способы выманивания денег у доверчивых покупателей. Чтобы не попасться на эти уловки, нужно внимательнее относиться к объявлениям о продаже авто в интернете. По ним можно определить, что вы имеете дело с обманщиками. "Автовзгляд" рассказывает, как это выявить.

Фото: ТАСС ТАСС

1. Подозрительно низкая цена

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Первый тревожный сигнал — слишком низкая стоимость машины, указанная в объявлении. Конечно, вам могут сказать, что автомобиль нужно срочно продать, потому что его хозяин в спешке переезжает за границу. Но не стоит верить таким объяснениям. Может получиться так, автомобиля нет и вовсе. Мошенник заявит, что есть много желающих купить машину, поэтому вы должны перевести за нее предоплату. Получив деньги, аферист исчезнет, и никакого автомобиля вы не увидите.

2. Некрасивый фон на фото

Если машина сфотографирована где-то на задворках автомойки, техцентра, на автостоянке или в промышленной зоне — это должно вызвать подозрение у потенциального покупателя. Вероятно, вы имеете дело с перекупщиками, которые под видом хорошей машины пытаются сбыть красиво отполированное "ведро". При этом стоимость может значительно превышать рыночную. Мошенники объяснят это тем, что их товар стоит своих денег. Чтобы не стать жертвой обмана, попросите показать вам дополнительные фотографии автомобиля и проверьте его историю в специальных интернет-сервисах.

3. Плохое качество снимков

Если фотографии сделаны в нормальном месте, но их качество оставляет желать лучшего — это тоже должно настораживать. Смазанное изображение или отсутствие на фото какой-либо части машины — распространенные способы скрыть дефекты. При личном осмотре автомобиля могут выясниться неприятные вещи.

4. Грамматические ошибки и мало подробностей

Если объявление изобилует ошибками — это тоже дурной знак. Скорее всего, его разместил продавец со множеством разных объявлений, не имеющий времени, чтобы проверять текст. Честный человек, продающий собственную машину, подойдет в составлению объявления ответственно.

На подозрение наводят и слишком краткие описания машины. Особенно нехорошо, когда после скудной информации идет фраза "Вопросы по телефону".

5. "По какому объявлению?"

Один из способов выявить обманщика — сказать ему: "Я звоню по по объявлению". Если в ответ вы услышите "По какому объявлению?", значит, у этого человека их несколько. Правда, это не всегда говорит о мошенничестве. Продавать сразу несколько машин могут, например, профессиональные посредники.

6. Шерше ля фам

Как правило, женщины не занимаются продажей автомобиля самостоятельно, даже если машина зарегистрирована на них. Разумеется, такое встречается, но крайне редко. Поэтому, имея дело с продавцом женского пола, не стесняйтесь задавать ей каверзные вопросы. Если это действительно хозяйка машины, она знает все: где и когда проводится ремонт, какие детали меняли, каков возраст аккумулятора и расход топлива.

7. Комплектация