Какие "комфортные" опции в подержанной машине могут разорить владельца

Машины в богатой комплектации, предлагаемые на вторичке, далеко не всегда бывают так хороши, как утверждает продавец. Некоторые опции могут стать причиной дорогостоящего ремонта и быстро разорить нового владельца, пишет "Автовзгляд".

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Люк

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Люк в крыше автомобиля позволяет кататься с ветерком. А еще он может протекать или плохо закрываться. Если люк устанавливал не завод-изготовить авто, от покупки такой машины лучше воздержаться. Заедающий люк говорит о нарушенной геометрии и перекосе направляющих. Понадобится их замена или регулировка, а это дорогое удовольствие.

Панорама

Панорамные стекла тоже на деле могут быть не так прекрасны, как это кажется на первый взгляд. В большинстве автомобилей они очень непрочные. Если в панораму попадет камушек, он пробьет в ней заметную трещину, и стекло придется менять. В мороз панорамное стекло может потрескаться само и даже провалиться в салон.Такое бывало с кроссоверами BMW, купленными на вторичке.

Сложные коробки передач

С технически сложными моделями (как правило, речь идет о премиальных автомобилях) тоже могут возникнуть проблемы. Например, роботизированная коробка передач DSG (c двойным сцеплением) может быть неисправна. При покупке узнать это не получится, потому что информацию стерли сканером, а новому владельцу потом придется помучиться с ремонтом.

Также не рекомендуется покупать на вторичке машины с однодисковыми «роботами». Такие коробки надежнее, чем DSG, но многие автомобилисты не умеют правильно пользоваться ими. Например, при остановке они не переключают рычаг в нейтральную позицию. Результат — длительная пауза с выжатым сцеплением. Из-за этого коробка передач теряет ресурс.

Фаркоп

Часто проблемы возникают и после покупки машины с фаркопом. Плохо, если он установлен там, где это не предусмотрено конструкцией автомобиля. Сотрудники ГИБДД могут отказать в перерегистрации машины на нового владельца, потребовав демонтировать устройство.