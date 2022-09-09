Какие "комфортные" опции в подержанной машине могут разорить владельца

Машины в богатой комплектации, предлагаемые на вторичке, далеко не всегда бывают так хороши, как утверждает продавец. Некоторые опции могут стать причиной дорогостоящего ремонта и быстро разорить нового владельца, пишет "Автовзгляд".
Люк в крыше автомобиля позволяет кататься с ветерком. А еще он может протекать или плохо закрываться. Если люк устанавливал не завод-изготовить авто, от покупки такой машины лучше воздержаться. Заедающий люк говорит о нарушенной геометрии и перекосе направляющих. Понадобится их замена или регулировка, а это дорогое удовольствие.
Панорамные стекла тоже на деле могут быть не так прекрасны, как это кажется на первый взгляд. В большинстве автомобилей они очень непрочные. Если в панораму попадет камушек, он пробьет в ней заметную трещину, и стекло придется менять. В мороз панорамное стекло может потрескаться само и даже провалиться в салон.Такое бывало с кроссоверами BMW, купленными на вторичке.
С технически сложными моделями (как правило, речь идет о премиальных автомобилях) тоже могут возникнуть проблемы. Например, роботизированная коробка передач DSG (c двойным сцеплением) может быть неисправна. При покупке узнать это не получится, потому что информацию стерли сканером, а новому владельцу потом придется помучиться с ремонтом.
Также не рекомендуется покупать на вторичке машины с однодисковыми «роботами». Такие коробки надежнее, чем DSG, но многие автомобилисты не умеют правильно пользоваться ими. Например, при остановке они не переключают рычаг в нейтральную позицию. Результат — длительная пауза с выжатым сцеплением. Из-за этого коробка передач теряет ресурс.
Часто проблемы возникают и после покупки машины с фаркопом. Плохо, если он установлен там, где это не предусмотрено конструкцией автомобиля. Сотрудники ГИБДД могут отказать в перерегистрации машины на нового владельца, потребовав демонтировать устройство.
Дополнительным сюрпризом станет плохое состояние машины, если ее прежний хозяин активно пользовался фаркопом. Например, если за автомобилем часто тянули лодку, кузов мог деформироваться. А еще транспортировка прицепа дает слишком большую нагрузку на коробку передач и двигатель.