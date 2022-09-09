Что делать, если не горит ближний свет

Когда в дороге плохо работают фары, это приводит водителя к необходимости более жёстко контролировать дорожную обстановку. Существуют способы, как нужно действовать, если не горит ближний свет.

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При возникновении проблемы со светом, следует замедлить скорость, прижаться к обочине, остановиться и заглушить мотор. Далее нужно проверить поочерёдно обе лампы. Надо открыть и поднять капот, снять защитный корпус с обеих сторон проблемной фары. Затем нужно отсоединить питающие провода и пружинные крепления. Вслед за этим необходимо заменить лампу на новую. Все снятые детали необходимо установить в обратном порядке. Ситуация усложняется, если речь идёт о сгоревших предохранителях в монтажном блоке с правой или левой стороны. Номинальная сила тока в них составляет 7,5 Ампер.

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Необходимо проанализировать основные причины поломки в каждом конкретном случае. Ближний свет может не гореть по причине выхода из строя ламп (или лампы), перегорания предохранителей, отказа работать реле включения дальнего света (или специального блока управления). Порой выходит из строя переключатель ближнего-дальнего света, может отсутствовать «масса», речь можно вести и о неисправности электропроводки.

Если неполадка произошла в поездке, то необходимо действовать так, как рекомендуют специалисты. Вместо сгоревших предохранителей надо временно поставить «жучок». Следует взять кусочек проволоки, согнуть его соответствующим образом и вставить его в левый разъём предохранителя. Крышку блока устанавливать на место не следует, так как необходимо будет провести контрольный осмотр ввиду того, что проволока может нагреваться.

Некоторые автоэлектрики не рекомендуют применять «жучки». Их допускается ставить лишь в крайней ситуации на дороге, в ночное время, если не горит ближний свет. Речь можно вести о и коротком замыкании, произошедшем, если ближний свет включают не на холостых оборотах. Возможен такой же негативный эффект при высоких оборотах мотора. Ампераж в этот момент намного выше, по данной причине могут выйти из строя две лампы.

Поломка может быть вызвана также неисправным регулятором напряжения.

Нужный световой режим иногда не включается вследствие выхода из строя контактного реле, что является распространённой причиной.

Когда не горит ближний свет, необходимо найти по маркировке реле дальнего света и проверить его работоспособность.

Лампы автомобилей устроены так, что может отсутствовать ближний свет при работающем дальнем. Если никакие меры не помогают, необходимо обратиться к специалистам.

Ещё одним случаем может быть дорожная ситуация, когда к проблемной фаре нет «массы». Чтобы решить данную задачу, нужно проверить напряжение на блоке предохранителей, причём там должно быть не менее 12 Вольт. После осмотра контактных фишек необходимо проверить напряжение на клеммах самой фары. Проводить подобные работы нужно при использовании щипцов.