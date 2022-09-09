Как настроить зеркала, чтобы убрать "мертвую зону"

Управление ГИБДД по Хакасии разместило на своем сайте инструкцию, как нужно регулировать зеркала, чтобы избавиться от "мертвой зоны". В ведомстве отметили, что у 90% водителей зеркала настроены неправильно, и это приводит к созданию аварийных ситуаций.
На этой картинке показано, каким образом делают регулировку большинство автомобилистов. Это позволяет им видеть большую часть пространства за автомобилем и в зеркало заднего вида, и в боковые зеркала. Однако зона рядом с машиной просматривается плохо.
Такой способ позволяет минимизировать "мертвые зоны". Автомобиль, следующий за вами, сначала покажется в зеркале заднего вида, а когда он начнет обгонять вас, то часть его будет видна уже в зеркале заднего вида, а часть — в боковом. Благодаря этому перестраиваться из одного ряда в другой будет гораздо проще, и риски ДТП снизятся.
В управлении ГИБДД отметили, что сначала ездить с зеркалами, настроенными таким образом, будет неудобно, но через неделю это станет привычным.