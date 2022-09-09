Как настроить зеркала, чтобы убрать "мертвую зону"

Управление ГИБДД по Хакасии разместило на своем сайте инструкцию, как нужно регулировать зеркала, чтобы избавиться от "мертвой зоны". В ведомстве отметили, что у 90% водителей зеркала настроены неправильно, и это приводит к созданию аварийных ситуаций.

Фото: Wikipedia Commons Wikipedia Commons

УГИБДД по Хакасии

На этой картинке показано, каким образом делают регулировку большинство автомобилистов. Это позволяет им видеть большую часть пространства за автомобилем и в зеркало заднего вида, и в боковые зеркала. Однако зона рядом с машиной просматривается плохо.

Как сделать регулировку правильно Настройте левое боковое зеркало. Отклонитесь влево так, чтобы почти коснуться бокового окна. Отрегулируйте зеркало так, чтобы видеть заднее крыло. Когда вы примете свою привычную позицию, вы практически не будете наблюдать в зеркале боковое крыло. Настройте правое боковое зеркало. Отклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась по центру машины. В зеркале вы тоже должны видеть заднее крыло. Настройте зеркало заднего вида. Его центр должен располагаться на линии центра заднего стекла.

Такой способ позволяет минимизировать "мертвые зоны". Автомобиль, следующий за вами, сначала покажется в зеркале заднего вида, а когда он начнет обгонять вас, то часть его будет видна уже в зеркале заднего вида, а часть — в боковом. Благодаря этому перестраиваться из одного ряда в другой будет гораздо проще, и риски ДТП снизятся.