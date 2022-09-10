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50 минут назад

Секреты работников АЗС: как водителей обманывают на заправке

Мария Иванова

В Роскачестве рассказали, каким способом водителей обманывают на автозаправочных станциях. Это метод помогает заливать в бак меньше топлива, чем оплачено, пишет "За рулем".

Секреты работников АЗС: как водителей обманывают на заправке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дырочка в шланге

Недобросовестные сотрудники АЗС прокалывают в шланге небольшое отверстие и устанавливают клапан вверху трубки. Из-за этого в шланге появляется воздушный столб, который не дает части горючего попасть в бак. От десятков до сотен граммов бензина или дизель сливается обратно в цистерну.

Иногда злоумышленники не дырявят шланг, а в самом конце заправки заламывают его. Это тоже ограничивает количество топлива.

До последней капли

Есть еще один способ. Если требуется заправить бак полностью, работник АЗС долго сцеживает последние остатки топлива, вплоть до пистолет автоматически отключится. Цифры на колонке при этом стремительно меняются, но в бак заливается совсем немного.

Плохая программа

Недолив может быть результатом действия специальной программы, которая управляется удаленно. Она запускается, когда работники заправки набирают определенный код на кассовых аппаратах. Клиенты не замечают, что им недоливают от трех до семи процентов оплаченного бензина или дизеля. По окончании смены сотрудники станции отключают программу.

Погрешность

Действующие нормы допускают погрешность в 50 миллилитров на каждые 10 литров проданного топлива. При установке новой бензоколонки объем камеры уменьшают как раз на 50 миллилитров, что в дальнейшем помогает воровать бензин больших количествах.

Автоэксперт,
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