Автоэксперт дал советы по подготовке машины к холодам

«Основное, самое расхожее — обработать все резиновые уплотнители, которые находятся в стыковых соединениях дверей. Обработать их специальным силиконовым спреем. В случае если на них не будет оседать влага, двери не будут прилипать и замерзать», — заявил он в беседе с Inforeactor.