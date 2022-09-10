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2 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ перешел на отечественные ремни ГРМ с уменьшенным ресурсом

Motor.ruиещё 2

АвтоВАЗ перешел на отечественные ремни ГРМ, утверждает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «Вконтакте», ссылаясь на внутризаводской приказ. С 30 августа на 8-клапанных двигателях ВАЗ-11182 стали применяться ремни газораспределительного механизма, изготовленные компанией БРТ. Ресурс «импортозамещённых» компонентов уменьшился — если раньше ремень ГРМ предписывалось менять каждые 90 тысяч километров, то теперь срок службы сократился вдвое.

АвтоВАЗ перешел на отечественные ремни ГРМ
Фото: 

Пока двигатель ВАЗ-11182 — основной в гамме АвтоВАЗа, этим агрегатом оснащаются Lada Granta во всех комплектациях, и в июле моторостроительное подразделение даже перешло на круглосуточный режим работы. До БРТ («Балаковорезинотехника») поставщиком ремней ГРМ была американская корпорация Gates.

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По данным портала «Лада.онлайн» для автолюбителей переход на отечественные ремни не сулит ничего хорошего — если раньше ремни ГРМ на моторах ВАЗ-11182 нужно было менять каждые 90 тысяч километров, то теперь интервал сокращён до 45 тысяч километров. Впрочем, новый 8-клапанный мотор «безвтыковый» и даже обрыв ремня не приведёт к повреждению клапанов.

Об новых изменениях цен на упрощенные Lada Granta в Тольятти не сообщают. На этой неделе руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов пообещал, что нынешние прайс-листы могут сохраниться надолго, если заводу удастся закупать комплектующие по прежним ценам.

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