АвтоВАЗ перешел на отечественные ремни ГРМ, утверждает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «Вконтакте», ссылаясь на внутризаводской приказ. С 30 августа на 8-клапанных двигателях ВАЗ-11182 стали применяться ремни газораспределительного механизма, изготовленные компанией БРТ. Ресурс «импортозамещённых» компонентов уменьшился — если раньше ремень ГРМ предписывалось менять каждые 90 тысяч километров, то теперь срок службы сократился вдвое.

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Пока двигатель ВАЗ-11182 — основной в гамме АвтоВАЗа, этим агрегатом оснащаются Lada Granta во всех комплектациях, и в июле моторостроительное подразделение даже перешло на круглосуточный режим работы. До БРТ («Балаковорезинотехника») поставщиком ремней ГРМ была американская корпорация Gates.

По данным портала «Лада.онлайн» для автолюбителей переход на отечественные ремни не сулит ничего хорошего — если раньше ремни ГРМ на моторах ВАЗ-11182 нужно было менять каждые 90 тысяч километров, то теперь интервал сокращён до 45 тысяч километров. Впрочем, новый 8-клапанный мотор «безвтыковый» и даже обрыв ремня не приведёт к повреждению клапанов.