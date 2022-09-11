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1 час назад

Раскрыты способы сэкономить на покупке зимней резины

Мослента

Способы сэкономить на покупке зимней резины раскрыл «Вечерней Москве» ведущий программы «Минтранс», автоэксперт Вячеслав Субботин.

Раскрыты способы сэкономить на покупке зимней резины
Фото: Robert Laursoo / UnsplashRobert Laursoo / Unsplash

«За адекватные деньги в России сейчас продаются только покрышки местного и китайского производства. Выбирать приходится из них. Иностранные покрышки еще можно купить, но это будет очень дорого. Я бы обратил внимание на отечественные бренды Ярославского шинного завода. Они делают неплохие шины и давно в этом сегменте работают», — сказал эксперт.

Также сэкономить на зимней резине можно, приобретая «липучку» вместо шипованных шин или купив бывшие в употреблении покрышки. При этом в последнем случае важно, чтобы они были не изношены, имели остаточный рисунок протектора минимум четыре миллиметра и не дошли до выступов овального типа внутри протектора.

Ранее пожар на складе покрышек в Подмосковье попал на видео. Склад располагается в микрорайоне Салтыковка на улице Поповка. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, у здания рухнула кровля.

Автоэксперт,Ярославский шинный завод,Минтранс РФ,
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