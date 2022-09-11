Раскрыты способы сэкономить на покупке зимней резины

«За адекватные деньги в России сейчас продаются только покрышки местного и китайского производства. Выбирать приходится из них. Иностранные покрышки еще можно купить, но это будет очень дорого. Я бы обратил внимание на отечественные бренды Ярославского шинного завода. Они делают неплохие шины и давно в этом сегменте работают», — сказал эксперт.