Раскрыты способы сэкономить на покупке зимней резины

Способы сэкономить на покупке зимней резины раскрыл «Вечерней Москве» ведущий программы «Минтранс», автоэксперт Вячеслав Субботин.
«За адекватные деньги в России сейчас продаются только покрышки местного и китайского производства. Выбирать приходится из них. Иностранные покрышки еще можно купить, но это будет очень дорого. Я бы обратил внимание на отечественные бренды Ярославского шинного завода. Они делают неплохие шины и давно в этом сегменте работают», — сказал эксперт.
Также сэкономить на зимней резине можно, приобретая «липучку» вместо шипованных шин или купив бывшие в употреблении покрышки. При этом в последнем случае важно, чтобы они были не изношены, имели остаточный рисунок протектора минимум четыре миллиметра и не дошли до выступов овального типа внутри протектора.
Ранее пожар на складе покрышек в Подмосковье попал на видео. Склад располагается в микрорайоне Салтыковка на улице Поповка. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, у здания рухнула кровля.