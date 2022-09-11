Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к холодам

Глава пресс-службы ВОА Георгий Красавцев рассказал, что осенью следует провести сезонное ТО. Он пояснил, что необходимо устранить загрязнения, накопившиеся за лето. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Красавцев подчеркнул, что в летний период нередко загрязняются охлаждающие элементы радиатора. По его мнению, с тем, чтобы устранить эту проблему, необходимо провести мойку подкапотного пространства.

Эксперт напомнил, что дорожные службы, как только похолодает, начнут применять реагенты на дорогах. Он посоветовал нанести на корпус автомобиля специальное защитное средство, которое в народе нередко называют «жидким стеклом».