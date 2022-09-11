Россиянам рассказали о последствиях удаления катализатора в автомобиле

Специалисты портала «Новые автомобили» предупредили, что в интернете в настоящее время появилось большое количество мошенников, которые предлагают услуги по ремонту и тюнингу транспортных средств. Автовладельцы нередко сталкиваются с проблемами после обращения к ним.

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Отмечается, что каталитический нейтрализатор является важной частью выхлопной системы автомобиля. Он представляет собой выполненный из керамики блок, на который нанесено напыление из драгоценных металлов. Их высокая стоимость привлекает разнообразных злоумышленников.

Сотрудники автостанций предлагают водителям избавиться от катализатора, объясняя это тем, что после его удаления возрастет мощность двигателя и снизится потребление топлива.

Эксперты пояснили, что это действительно так, но наряду с этим значительно увеличивается шум работы выхлопной системы, в салоне машины может появиться неприятный, токсичный запах.

Специалисты напомнили также о новом техрегламенте. Согласно документу, удаление нейтрализатора нарушает конструкцию автомобиля. Соответственно, пройти техосмотр не удастся.