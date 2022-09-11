"Автостат" назвал самые популярные Lada у россиян

В августе самой популярной моделью «АвтоВАЗа» у россиян стала Lada Granta — в прошлом месяце в РФ реализовано 11,3 тыс. таких автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Фото: Алина Распопова, Андрей Супранович Алина Распопова, Андрей Супранович

На втором месте расположилась Lada Vesta с результатом в 1,9 тыс. проданных автомобилей. Третьим по популярности у россиян стал классический внедорожник Lada Niva Legend — 1,4 тыс. экземпляров реализовали дилеры.

Следом идут Lada Largus (555 универсалов), а замыкает пятерку хетчбэк Lada XRay (406 ед.), который «АвтоВАЗ» больше решил не выпускать.

Всего в августе дилеры Lada продали 15,7 тыс. легковых автомобилей Lada. Всего с января по август было реализовано 99,3 тыс. машин Lada — на 60,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.