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46 минут назад

"Автостат" назвал самые популярные Lada у россиян

Газета.Ru

В августе самой популярной моделью «АвтоВАЗа» у россиян стала Lada Granta — в прошлом месяце в РФ реализовано 11,3 тыс. таких автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

"Автостат" назвал самые популярные Lada у россиян
Фото: Алина Распопова, Андрей СупрановичАлина Распопова, Андрей Супранович

На втором месте расположилась Lada Vesta с результатом в 1,9 тыс. проданных автомобилей. Третьим по популярности у россиян стал классический внедорожник Lada Niva Legend — 1,4 тыс. экземпляров реализовали дилеры.

Следом идут Lada Largus (555 универсалов), а замыкает пятерку хетчбэк Lada XRay (406 ед.), который «АвтоВАЗ» больше решил не выпускать.

Всего в августе дилеры Lada продали 15,7 тыс. легковых автомобилей Lada. Всего с января по август было реализовано 99,3 тыс. машин Lada — на 60,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» собирается выпустить новый кроссовер на платформе Lada Vesta.

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