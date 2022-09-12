"Автостат" назвал самые популярные Lada у россиян

Впервые за всю историю российского авторынка сразу четыре китайских автомобиля попали в ТОП-5 самых продаваемых машин в Москве, при этом заняли первые четыре строчки.

Фото: Алина Распопова, Андрей Супранович Алина Распопова, Андрей Супранович

Так, впервые в истории самым продаваемым автомобилем в Москве по итогам августа 2022 года стал китайский кроссовер Haval Jolion. Его продажи в столице составили 854 автомобиля. Продажи выросли в восемь раз. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт».

Второе место досталось кроссоверу Geely Coolray с результатом 776 машин (рост в 7 раз). На третьем месте расположился Chery Tiggo 7 Pro с результатом 382 проданных автомобиля. Четвертое место у кроссовера Geely Atlas Pro и 245 проданных в августе на московском рынке машин. А вот российская Lada Granta по продажам в Москве заняла только пятое место с результатом 224 проданных автомобиля.