"Автостат" назвал самые популярные Lada у россиян

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10 часов назад

Кроссовер Haval Jolion стал самым продаваемым автомобилем в Москве

Южный автомобильиещё 5

Впервые за всю историю российского авторынка сразу четыре китайских автомобиля попали в ТОП-5 самых продаваемых машин в Москве, при этом заняли первые четыре строчки.

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Фото: Алина Распопова, Андрей СупрановичАлина Распопова, Андрей Супранович

Так, впервые в истории самым продаваемым автомобилем в Москве по итогам августа 2022 года стал китайский кроссовер Haval Jolion. Его продажи в столице составили 854 автомобиля. Продажи выросли в восемь раз. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт».

Второе место досталось кроссоверу Geely Coolray с результатом 776 машин (рост в 7 раз). На третьем месте расположился Chery Tiggo 7 Pro с результатом 382 проданных автомобиля. Четвертое место у кроссовера Geely Atlas Pro и 245 проданных в августе на московском рынке машин. А вот российская Lada Granta по продажам в Москве заняла только пятое место с результатом 224 проданных автомобиля.

Что касается самых продаваемых марок автомобилей в Москве, то по итогам августа первое место принадлежит Geely, второе у Haval, а третье у корейского бренда Kia. В первую пятерку также попали Chery и Lada. Эксперты связывают тотальное доминирование китайских автомобилей на рынке Москвы с приостановкой деятельности корейских, японских и европейских автопроизводителей на фоне антироссийских санкции.

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