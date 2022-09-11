В США включили «Ниву» в список самых надежных внедорожников

Американским изданием Slash Gear опубликован список из двенадцати внедорожных версий, которые были признаны специалистами самыми надёжными за всю историю.

Фото: car.ru car.ru

Более половины этого рейтинга представлены японскими моделями, но в список попала и отечественная Lada Niva. При этом эксперты не стали присваивать рейтинговые места участникам этого ТОПа.

Изданием была отмечена конструктивная простота и ремонтопригодность Niva. Согласно мнению экспертов, многие владельцы внедорожников способны справиться с возникающими поломками самостоятельно, воспользовавшись доступными инструментами.

Ещё эксперты упомянули внедорожные возможности модели Lada Niva. По мнению специалистов, они обусловлены использованием в авто постоянной полноприводной системы, блокировки дифференциала и внушительного дорожного просвета.

Аналитики назвали способности Niva в условиях бездорожья впечатляющими, несмотря на то, что в машине используется довольно скромная силовая установка. По заявлению авторов списка, масса транспортных средств, выпущенных в период 70 – 80 годов прошлого столетия, до сих пор хорошо справляются со своими функциями.

В завершении стоит отметить, что АвтоВАЗ ранее осуществлял экспортные поставки Lada Niva на территории Евросоюза. Сегодня эта деятельность отечественным автопроизводителем по известным причинам не осуществляется.