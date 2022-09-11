В США включили «Ниву» в список самых надежных внедорожников

Американским изданием Slash Gear опубликован список из двенадцати внедорожных версий, которые были признаны специалистами самыми надёжными за всю историю.
Более половины этого рейтинга представлены японскими моделями, но в список попала и отечественная Lada Niva. При этом эксперты не стали присваивать рейтинговые места участникам этого ТОПа.
Изданием была отмечена конструктивная простота и ремонтопригодность Niva. Согласно мнению экспертов, многие владельцы внедорожников способны справиться с возникающими поломками самостоятельно, воспользовавшись доступными инструментами.
Ещё эксперты упомянули внедорожные возможности модели Lada Niva. По мнению специалистов, они обусловлены использованием в авто постоянной полноприводной системы, блокировки дифференциала и внушительного дорожного просвета.
Аналитики назвали способности Niva в условиях бездорожья впечатляющими, несмотря на то, что в машине используется довольно скромная силовая установка. По заявлению авторов списка, масса транспортных средств, выпущенных в период 70 – 80 годов прошлого столетия, до сих пор хорошо справляются со своими функциями.
В число японских внедорожных версий вошли Toyota 4Runner/Sequoia, Nissan Patrol, Land Cruiser 70/200, Lexus GX, кросс Honda HR-V. В число «американцев» включили Willys Jeep, а также Chevrolet Suburban. Европейский авторынок представил Mercedes-Benz в исполнении G-класса. Также список включает большой южнокорейский кросс Kia Telluride
В завершении стоит отметить, что АвтоВАЗ ранее осуществлял экспортные поставки Lada Niva на территории Евросоюза. Сегодня эта деятельность отечественным автопроизводителем по известным причинам не осуществляется.
Между тем, на территории Швейцарии можно приобрести необычный образец Lada Niva, выпущенный в 1984 году и подготовленный для участия в гонках «Дакар». Непосредственно на данной машине при поддержке автозавода в рамках марафона текущего года выступали энтузиасты команды Red Legend Team.