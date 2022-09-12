Как сейчас сэкономить на владении автомобилем

"Если у вас уже есть достаточно экономичный в топливном плане автомобиль, снизить расходы можно за счет правильной эксплуатации. Неприятность, которая может вас ожидать в будущем - это незапланированный ремонт. Так что лучше соблюдать ПДД и ездить аккуратно, не подрезая соседей по потоку. Также неплохо бы подбирать надежные расходники, ведь, например, некачественное масло способно привести к быстрому выходу двигателя из строя.