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2 часа назад

Как сейчас сэкономить на владении автомобилем

Российская Газета

Аналитик автомобильного сайта "Дром" Игорь Олейников рассказал "Российской газете" о том, каким образом в нынешних условиях можно сэкономить на эксплуатации машины.

Как сейчас сэкономить на владении автомобилем
Фото: Александр Кряжев/ РИА НовостиАлександр Кряжев/ РИА Новости

"Если у вас уже есть достаточно экономичный в топливном плане автомобиль, снизить расходы можно за счет правильной эксплуатации. Неприятность, которая может вас ожидать в будущем - это незапланированный ремонт. Так что лучше соблюдать ПДД и ездить аккуратно, не подрезая соседей по потоку. Также неплохо бы подбирать надежные расходники, ведь, например, некачественное масло способно привести к быстрому выходу двигателя из строя.

Если же вы грамотный и законопослушный водитель, который вовремя следит за состоянием своего железного коня, то вы понимаете, что на собственной безопасности на дороге не стоит экономить, так как любая копеечная деталь, которая не соответствует стандартам, может неожиданно привести к катастрофе.

Автомобиль - средство повышенной опасности, если сомневаетесь в своих силах содержать и эксплуатировать машину в надлежащем состоянии, то можно рассмотреть варианты каршеринга или такси. В некоторых случаях это может быть даже выгоднее собственного автомобиля", - отмечает эксперт.

Автоэксперт,Игорь Олейников,
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