Как водителей обманывают на дорогах: пять самых гадких автоподстав

Водителям нужно быть внимательными вдвойне: не только следить за дорогой, но сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников. Существуют разные схемы, по которым преступники обманывают доверчивых автомобилистов. Autonews рассказывает о самых распространенных.

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Дым из-под капота

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Один из распространенных способов обмана на дороге направлен против интеллигентных женщин-водителей среднего возраста. Злоумышленники пользуются тем, что женщина плохо разбирается в технике, и внушают ей, что у нее в машине произошла поломка — например, идет дым из-под капота. Помощники предлагают жертве свою помощь, открывают капот и незаметно подливают масло в коллектор, после чего действительно начинает идти дым. Тогда мошенники предлагают женщине свой помощь на месте (но не бесплатно) или приглашают ее заехать в хорошо известный им автосервис. Там пострадавшей делают ремонт на кругленькую сумму, хотя никаких неполадок у нее в машине нет.

О похожем случае рассказала изданию жительница Санкт-Петербурга Ольга. Однажды она ехала по трассе на Nissan Juke, который находился в хорошем техническом состоянии. Женщину догнал темный Ford Focus. Один из мужчин в этом автомобиле стал активно жестикулировать, показывая, что в машине Ольги что-то сломалось. Женщина остановилась, а вслед за ней — и Ford Focus. Два человека, вышедшие оттуда, сказали, что видели идущий из кроссовера Ольги дым. Капот открыли — и дым действительно повалил оттуда. Водитель Ford заявил, что дальше ехать на такой машине нельзя. Он предложил вызвать эвакуатор и транспортировать Juke в сервис к своему знакомому. Однако Ольга вспомнила, что работа ее брата связана с автосервисами, и стала звонить. После этого "помощники" потеряли интерес к пострадавшем и быстро уехали. В автосервисе в автомобиле Ольги не нашли никаких неисправностей.

Этот случай произошел еще в 2020 году, и в 2021-м сообщалось в большом количестве подобных инцидентов. Мошенники используют такую схему в Москве и других городах.

Развод на парковке

Аферисты также любят обманывать доверчивых водителей, имитируя аварии на парковках. Жительница Москвы, владеющая Kia Sportage, рассказала об одной из таких историй. Однажды на стоянке она кое-как объехала странным образом припаркованный Hyundai Solaris. На следующий день москвичке позвонила какая-то женщина и сказала, что водитель Sportage поцарапала ее автомобиль. Неизвестная утверждала, что у нее есть запись с видеорегистратора, где видно все произошедшее, и грозилась обратиться в полицию. При этом она предложила решить вопрос полюбовно — принять от водителя Kia деньги. Однако последняя отказалась платить и согласилась решить вопрос через полицию. После этого неизвестная водитель Hyundai ей больше никогда не звонила.

Бывший работник правоохранительных органов подтвердил, что такие схемы обмана встречаются. Как правило, на парковке махинаторы ставят свою машину там, где есть очень трудный разворот или неудобный выезд. Рядом находится вспомогательная машина с видеорегистратором. Когда кто-нибудь проедет в этом месте — обманщики узнают о нем по автомобильным номерам и звонят ему. Предварительно они могут нанести на машину жертвы царапины для убедительности. После этого они звонят водителю и требуют с него денег, угрожая обращением в полицию. Суммы при этом называются немаленькие.

Имитация ДТП на дороге

Очень популярный метод обманщиков — сымитировать аварию. Двигаясь возле автомобиля жертвы, они создают опасную ситуацию (иногда для этих целей используется несколько машин). Махинаторы бросают в авто жертвы твердый предмет (пластиковую бутылку или кусок мыла), чтобы был слышен звук удара. После этого они останавливаются, заявляют, что пострадавший врезался в них, и в качестве доказательства демонстрируют повреждения на собственной машине (которые были сделаны гораздо раньше). Мошенники говорят, что можно решить вопрос, не обращаясь в полицию, если жертва сразу же даст им денег.

Водитель Hyundai Creta из подмосковного Серпухова рассказал, что летом прошлого года попал в похожую ситуацию. Движение на дороге было плотным, и к нему прижимался потрепанный Opel Astra. Мужчина в Creta ощутил удар, но не понял, как такое могло произойти, ведь второй автомобиль находился на удалении от него. Он остановился, чтобы осмотреть свою машину. В этот момент подъехал Opel, оттуда вышли два человека и стали возмущаться, что Creta задела их авто. Они показали повреждение, которое в никак не могло быть получено в такой ситуации, и стали грозиться, что позволят в ГИБДД. Однако неожиданно один из неизвестных сказал, что его машине нанесен не такой уж сильный ущерб, и можно обойтись 50 тысячами рублей, если ему дадут эти деньги прямо на месте. Водитель Creta не поверил махинаторам. Он сказал, что сам сейчас будет звонить в полицию, и заперся в своем авто. После этого обманщики скрылись с места происшествия.

Подстава с пешеходом

Мошенники готовы даже сами кидаться под автомобиль жертв, чтобы выманивать у них деньги. Пермский водитель по имени Владимир едва не лишился 40 тысяч рублей из-за такой автоподставы. Он ехал на Toyota Camry с небольшой скоростью, когда под колеса ему бросился мужчина. По словам водителя, пешеход появился непонятно откуда, и затормозить было в принципе невозможно. После столкновения "пострадавший" быстро встал. Он сказал, что сам не получил травм, зато нанесен ущерб его смартфону. Махинатор потребовал с водителя названную выше сумму.

По словам Владимира, он заметил, что пешеход был слишком одет не по погоде (в толстую куртку и свитер, хотя на улице было тепло). Видимо, это было сделано для смягчения удара. Водитель тут же посмотрел запись с видеорегистратора — на ней было хорошо видно, что пешеход кинулся пол колеса преднамеренно. Владимир сказал, что сейчас вызовет полицейских и покажет им эти съемки, после чего пешеход быстро удалился.

Такой способ обмана водителей может быть классифицирован сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая преднамеренное повреждение имущества (ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и мошенничество по предварительному сговору, совершенное группой лиц (ст. 159 УК РФ, тот же срок), прокомментировал автоэксперт Александр Шумской.

"Беженцы" без бензина

В последнее время водителей все чаще стали обманывать махинаторы, которые давят на жалость: просят дать им денег на бензин. Часто такие мошенники действуют группой, а для общей убедительности привлекают к делу маленьких детей.

Водитель по имени Дмитрий только за одни выходные дважды столкнулся с таким способом обмана на АЗС в Московской области. В первый раз к нему подошли мужчина и женщина. Неизвестные сказали, что они беженцы, и в пути у них вышло все топливо. При этом они отказались принять помощь в виде бензина из канистры, и просили именно наличные.