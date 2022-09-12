Почему не нужно покупать брызговики для новой машины

Самовольно снимать задние брызговики, если они предусмотрены конструкцией транспортного средства, запрещается. В то же время устанавливать их, когда они не входят в штатное оборудование автомобиля, необязательно.

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ПДД оговаривают наличие задних брызговиков на автомобилях, в тоже время в салонах пытаются поднять итоговую стоимость машины за счёт установки их дополнительно. Выяснилось, что покупая новое авто, данные элементы защиты устанавливать не нужно.

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Брызговики бывают передние и задние. Предназначением первых является защита днища и нижних боковин кузова от грязи, щебёнки, дорожных реагентов и мусора. Задние оберегают транспортное средство, едущее сзади, так как в ветровое стекло из под колёс могут полететь гравий и другие предметы.

Названые защитные элементы разделяют на индивидуальные и универсальные. Первые выпускаются производителями под каждую конкретную модель, они вписываются в дизайн машины.

Задние брызговики относятся к системе пассивной безопасности, их наличие на транспортном средстве прописано в ПДД.

За отсутствие названых элементов полагается наложение административного штрафа. Правила оговаривают обязательность задних брызговиков, когда они предусматриваются конструкцией транспортного средства. Если машина куплена в салоне без них, то инспекторы ГИБДД не имеют права налагать на водителей штрафы.

Завод-изготовитель мог решить проблему защиты движущихся сзади машин конструктивно. Брызговик, в таком случае, отсутствует, так как его роль выполняет специально скорректированное заднее крыло.

Если сотрудник Госавтоинспекции сделал замечание за отсутствие брызговиков в задней части машины, необходимо показать ему действующий талон ТО.

Когда в дилерском салоне менеджер навязывают покупателю необходимость платной установки задних брызговиков на новую машину, то ему можно отказать. В ряде случаев крылья «кормы» выполняют защитную функцию.

Если имеются штатные брызговики и они устанавливались производителем, то автовладелец не имеет право их снимать, даже если он устал сбивать с них по утрам наросты льда.