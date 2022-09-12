Россиян призвали не затягивать с покупкой автомобиля

Сейчас на российском авторынке сохраняется довольно непростая ситуация. В связи с этим многие россияне задаются вопросом, когда выгоднее покупать автомобиль: сейчас или уже после Нового года? Есть ли предпосылки к существенному изменению цен, ждать ли новогодних скидок? На эти вопросы в комментарии для «Слово и Дело» ответил вице-президент Российской ассоциации автодилеров Денис Мигаль.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Михаил Воскресенский / РИА Новости

Выгодная покупка автомобиля в связи с нынешней непростой экономической ситуацией — дело непростое. И все же, несмотря на это, к началу осени спрос на машины среди россиян начал вновь расти. Покупатели снова возвращаются в автосалоны, однако цены по-прежнему высоки, в связи с чем люди продолжают искать наиболее выгодные варианты или откладывают покупку, рассчитывая на традиционные предновогодние скидки и спецпредложения.

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Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: положительных изменений в ближайшие месяцы и даже годы на рынке не предвидится. Соответственно, не стоит отсрочивать покупку автомобиля, если в нем есть необходимость сейчас – предпосылок к снижению цен пока нет.

«Уже достаточно давно на рынке сложилась такая ситуация, которую можно просто описать словами: "хороша ложка к обеду". То есть машину нужно брать в тот момент времени, когда вы готовы к покупке. Ни в коем случае нет смысла чего-то ждать и что-то выгадывать. Потому что ситуация с новыми автомобилями никак не изменится в ближайшие несколько лет. Нет ни одной предпосылки для этого. Поэтому, если у вас сейчас есть возможность и вы нашли тот автомобиль, который вам нужен, его нужно брать», — призывает эксперт.

Более того, сейчас цены находятся на сравнительно низком уровне из-за отсутствия спроса. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе 2022 года в России было продано на 62,4% меньше автомобилей, чем в августе прошлого года. С укреплением экономики и увеличением спроса есть вероятность роста цен. Также эта отрасль сильно зависит от курса валют, который может измениться не в лучшую для покупателей сторону.

«Здесь, как с курсом доллара — ты никогда не предугадаешь. Можно сидеть и гадать, рискуя остаться ни с чем. Не забывайте, что помимо цены, которая является важным критерием выбора автомобиля, мы продолжаем оставаться в условиях жесточайшей нехватки автомобилей — жесточайшего дефицита. Поэтому если говорить, изменится ли ситуация к январю — это вряд ли. А если сейчас еще и подскочит курс валют, то соответственно еще и серый импорт, который сейчас хоть как-то проблему решает, закончится. И ситуация еще сильнее усугубится», — отмечает автодилер.