Сколько стоят популярные китайские машины в московских салонах

Китайские автомобили поставили новый рекорд на российском рынке. По популярности они теперь уступают только продукции отечественного автопрома. Доля российских авто в общем объеме продаж составила 38,7%, а китайских — 25,9% (по итогам августа). Получается, что каждая четвертая проданная в России машина сделана в КНР. Autonews рассказывает, сколько сейчас стоят самые популярные модели из Китая в московских автосалонах.

Фото: Haval Haval

Haval Jolion

Haval

Это самая продаваемая китайская модель в РФ. Кроссовер Haval Jolion производят на заводе в Тульской области, его можно купить в России с мая 2021 года. На официальном сайте такое авто стоит от 2 млн 29 тысяч рублей. В первом московском салоне, куда обратилось издание, выразили готовность продать Jolion по рекомендованной розничной цене.

Машина предлагается с бензиновой "турбочетверкой" объемом 1,5 литра и мощностью 143 (для машины с передним приводом) или 150 лошадиных сил (полный привод). Переднеприводной автомобиль оснащается щестиступенчатой "механикой" или роботизированной КПП с семью диапазонами, полноприводной — "роботом".

Haval Dargo

Haval

Кроссовер Haval Dargo, который, как и Jolion, собирают под Тулой, тоже имеется у дилеров. В России его можно купить с бензиновым турбодвигателем объемом 2 литра и мощностью 192 лошадиные силы и семиступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Доступны автомобили с передним и полным приводом. Цены на базовую комплектацию начинаются с 3 млн 199 тысяч рублей — как и на сайте Haval. Версия с полным приводом стоит от 3 млн 399 тысяч рублей.

Geely Coolray

Цена кроссовера Geely Coolray на официальном сайте составляет 1 млн 879 тысяч 900 рублей. В московских салонах цены начинаются с 2 млн рублей. У некоторых дилеров стоимость составляет более 2,2 млн рублей, однако, по словам менеджеров, там возможны скидки в размере до 150 тысяч рублей.

Автомобиль предлагается с трехцилиндровым бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с семиступенчатой КПП с двумя сцеплениями.

Geely Tugella

Geely

Кроссовер Geely Tugella в московских салонах представлен только в максимальной комплектации Flagship. Стоимость составляет от 3,9 до 4,1 млн рублей, в зависимости от дополнительного оборудования.

Доступны автомобили, оснащенные бензиновым мотором с турбонаддувом от Volvo объемом 2 литра и мощностью 238 лошадиных сил. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым "автоматом".

Chery Tiggo 7 Pro

Эта модель стала самым продаваемым кроссовером Chery в России по итогам августа. Цены на официальном сайте начинаются с 2 млн 309 тысяч 900 рублей. В одном из салонов предлагают купить такой автомобиль в комплектации Elite за 2 млн 290 тысяч рублей. В другой компании стоимость машины составила 2 млн 650 тысяч рублей, однако там пообещали скидку в 240 тысяч рублей, если клиент заплатит наличкой.

Chery Tiggo 7 Pro можно купить с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил, который сочетается с вариатором.

Chery Tiggo 4

Tiggo 4 стал самым доступным кроссовером от Chery на российском рынке. Он оснащается бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 113 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой "механикой" или вариатором; а также 1,5-литровой "турбочетверкой" мощностью 147 лошадиных сил, работающей в паре с "роботом" с двумя сцеплениями. Еще один вариант — автомобиль с двухлитровым двигателем мощностью 122 силы.

Правда, в больших дилерских центрах машину с "автоматом" найти не получилось. Там можно приобрести Chery Tiggo 4 в комплектации Comfort с мотором мощностью 113 лошадиных сил и "механикой". Он стоит 1 млн 680 тысяч рублей. При этом на официальном сайте цены начинаются от 1 млн 699 тысяч рублей.

Exeed LX

Exeed

Премиальный бренд Exеed, принадлежащий Chery, на российском рынке представлен тремя автомобилями — LX, VX и TXL. Кроссовер LX (конкурент Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan) продается в России с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил. У двух дилеров такие автомобили можно купить только в комплектации Prestige. Их стоимость — 2,6 млн рублей.

Exeed VX

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Другой кроссовер от Exеed — VX, имеющий семь посадочных мест — продается в двух версиях President и Luxury. В одном из салонов имеется автомобиль в начальной комплектации, оснащенный двигателем мощностью 249 лошадиных сил, с полным приводом. Он стоит 4,6 млн рублей.

Exeed TXL

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