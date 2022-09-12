Новое производство в России: что за модели могут выпускать под маркой "Соллерс"

Компания "Соллерс Авто" до конца 2022 года намерена наладить производство двух коммерческих автомобилей на своем заводе в Татарстане, где ранее была приостановлена сборка Ford Transit, пишет "Автовзгляд". Издание попыталось разобраться, что это могут быть за модели.

Фото: ТАСС ТАСС

На Восточном экономическом форуме министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор "Соллерс Авто" заключили соглашение, предполагающее выпуск коммерческих иномарок под маркой "Соллерс". Инвестиции в программу должны составить около 10 млрд рублей.

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Основная часть проекта будет осуществляться в особой экономической зоне "Алабуга" — на базе уже имеющихся и создаваемых предприятий. Участники программы намерены делать там бескапотные и полукапотные автомобили весом 2,5 и 4,5 тонны. Конкретных моделей при этом официальные источники не называют.

СМИ обратили внимание на очень короткие сроки реализации проекта. Однако автомобильный эксперт Александр Пикуленко считает, что начать выпуск двух коммерческих авто на базе завода "Соллерс" до конца года вполне реально. Это достижимо за счет сотрудничества российской компании с Isuzu и JAC, отметил он. По словам Пикуленко, комплектующие можно возить в Татарстан через Казахстан, а в роли поставщиков могут выступить компании из Ирана.

"Автовзгляд" считает основными кандидатами на выпуск в зоне "Алабуга" Isuzu Elf и JAC N25.

Isuzu Elf

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Малотоннажный грузовик Isuzu Elf четко укладывается в 4,5-тонный критерий и имеет бескапотную компановку. Мотор у него находится под кабиной.

JAC N25

jac-s.ru

Второй автомобиль, который, как считает издание, может выпускаться в Татарстане — JAC N25. Он имеет полную массу до 2,5 тонн и полукапотную компановку. По своим характеристикам JAC N25 схож с малотоннажным грузовиком Hyundai Porter.

JAC Sunray

Wikipedia Commons

Издание также полагает, что на базе завода в Татарстане может быть налажен выпуск JAC Sunray (конкурент Ford Transit). Он производится как цельнометаллический фургон, а также в пассажирской модификации, рассчитанной на 15 мест. Правда, JAC Sunray имеет вес 2,9 тонны, что не соответствует заявленной массе автомобилей, которые планируется выпускать на заводе "Соллерс Авто".