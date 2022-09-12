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2 часа назад

Автоэксперт Солдунов перечислил способы защитить машину от реагентов

Газета.Ruиещё 4

Для защиты автомобиля от воздействия реагентов, которые окажутся на дороге к концу осени, следует защитить днище машины, покрыть кузов воском, хранить транспортное средство должным образом и регулярно пользоваться мойкой. Об этом iReactor рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Эксперт перечислил способы защитить машину от реагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обработка днища проводится специальными растворами, также автомобилисты могут защитить колесные арки с помощью пластмассовых защитных локеров (подкрылок), объяснил эксперт.

Чтобы отталкивать воду и грязь, которая может попасть на лакокрасочное покрытие, Солдунов посоветовал провести обработку кузова воском. Также автоэксперт порекомендовал автовладельцам не забывать о регулярной мойке транспортного средства.

«И, конечно же, чтобы уберечь машину от коррозии, ее лучше правильно хранить. Обычно она стоит на улице, но, если она стоит где-то в помещении, нужно, чтобы оно тоже было продуваемое, проветриваемое, чтобы машина могла сохнуть», — отмечает он.

Автоэксперт,Валерий Солдунов,
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