Эксперт перечислил способы защитить машину от реагентов

Для защиты автомобиля от воздействия реагентов, которые окажутся на дороге к концу осени, следует защитить днище машины, покрыть кузов воском, хранить транспортное средство должным образом и регулярно пользоваться мойкой. Об этом iReactor рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов .

Чтобы отталкивать воду и грязь, которая может попасть на лакокрасочное покрытие, Солдунов посоветовал провести обработку кузова воском. Также автоэксперт порекомендовал автовладельцам не забывать о регулярной мойке транспортного средства.

«И, конечно же, чтобы уберечь машину от коррозии, ее лучше правильно хранить. Обычно она стоит на улице, но, если она стоит где-то в помещении, нужно, чтобы оно тоже было продуваемое, проветриваемое, чтобы машина могла сохнуть», — отмечает он.